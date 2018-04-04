特斯拉的好消息：Model 3成了美國最暢銷的電動車

摘要：在經歷了噩夢般的三月後，特斯拉的主推車型 Model 3 成為全美最受歡迎的電動車。雖然 Model 3 的周產量已經接近市場預期目標，但是市場擔憂的是，靠加班加點提升的產量，究竟能否可持續？

終於，特斯拉的親民款電動車 Model 3 成為了全美最受歡迎的電動車。

周二，特斯拉宣布了公司在第一季的銷售情況。全季度來看，特斯拉的 Model 3 共有 8180 輛交貨，高於豐田的混合動力車普銳斯 Prime 的 6468 輛以及通用 Chevy Bolt 電動車的 4375 輛。此外，據市場預計，Model S 和 Model X 的銷量雖然稍遜於豐田普銳斯 Prime，但是均高於 Chevy Bolt。

周二盤前，特斯拉公布第一季 Model 3 產量。其中，總產量為 34494 輛，月增 40%，創季度新高。第一季末的 Model 3 周產 2020 輛，略遜於 2500 輛的目標，公司重申了第二季末實現周產 5000 輛的信心。

周二特斯拉股價扭轉之前的頹勢，盤中一度大漲 8%，收漲 5.96%，報 267.53 美元。

特斯拉的好消息還不止這些。

特斯拉表示，第第一季末，仍有 4060 輛 Model S 與 Model X 正在運向消費者的途中，較去年第第四季高出 68%。另有 2040 輛 Model 3 也正在向客戶運送，並將於第第二季早期交付。

在客戶滿意度方面，特斯拉表示，客戶對 Model 3 的質量滿意度評分超過 93%，創特斯拉產品史上新高。特斯拉還稱，Model 3 質量也為特斯拉歷代所有產品之最。

不過，市場依舊擔憂 Model 3 的生產能否持續。

彭博社的預測工具顯示，特斯拉能否維持住當前加班加點換來的 Model 3 產量是個問題。去年第四季的最後一周，Model 3 產量大概是 793 輛，這一生產速度一直維持到今年 2 月中旬，並在 3 月中旬才達到周產 1000 輛。

如果特斯拉不能維持現有產量，進而達不到第二季末的 Model 3 產量目標，可能代表在資本市場還會遭遇麻煩。

上周特斯拉經歷了「噩夢一周」。先是電動車 Model X 致死事故遭到調查，後有穆迪以「Model 3 產量嚴重不足、公司財務狀況緊張」為由下調債券評級，特斯拉還在上周二、周三兩日遭遇股債雙殺。

『新聞來源／華爾街見聞』