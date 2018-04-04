次級貸幽靈重現？次貸債券是美國銀行業增長最快的資產

摘要：將次級貸款打包之後發行的債券是美國銀行業增長最快的投資之一。今年第一季，美國銀行業的次貸債券規模翻了一倍，至 13 億美元；預計今年或超過 100 億美元，遠超去年全年的 40 億美元。

十年前，這個資產在美國掀起狂風巨浪，令無數金融公司倒閉； 十年後，它似乎正悄然捲土重來。

沒錯，它就是次級抵押貸款。

這一面向信用不良者發放的住房貸款重新流行起來，規模迅速增加。事實上，將次級貸款打包之後發行的債券是美國銀行業增長最快的投資之一。

據美國雜誌《抵押貸款金融內幕》(Inside Mortgage Finance) 提供的數據，今年第一季，美國銀行業的次級抵押貸款支持證券的規模足足翻了一倍，是去年同期的整整兩倍，至 13 億美元。

該雜誌預計，今年美國次級貸債券的總規模有望超過 100 億美元，而去年全年只有 40 億美元。

事實上，不僅是次級貸正在快速擴增，另外一些在金融危機中臭名昭彰的金融產品規模也在迅速增長。

華爾街日報報導稱，具有複雜結構的金融投資品正風靡一時。這類資產通過金融工程來增加投資收益。2017 年，所謂的貸款抵押債券規模超過了金融危機前於 2006 年創出的峰值記錄。

貸款抵押債券即 collateralised loan obligations，是一種將多種槓桿貸款組合在一起而發行的債券，是結構化信貸產品，屬於固收類資產，它們囊括了資產支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（RMBS）、商業抵押貸款支持證券（CMBS）。它背後的信貸評級通常低於投資級。

風險嗜好緣何再起？

對次級貸等高風險資產的投資偏好主要源自於大型機構投資者，包括歐洲養老基金和亞洲保險公司。它們在公債和企業債市場上無法獲得高收益，於是冒險轉向了具有較高回報的資產。

正如 Lauressa Advisory 公司合夥人 Nicholas Spiro 所指出的那樣：問題在於，如果投資者仍然願意投資高風險的次級抵押貸款，那麼金融市場未來的風險程度和市場動盪程度將會有多高？

儘管當年次貸被視為引爆全球金融風暴的引信，但一些分析師們宣稱，如今的次貸支持證券比當年安全得多。

它們真正有多麼安全外界並不十分清楚。至少從銀行家們給它們起的名稱來看確實比較安全了：他們不再稱其為「subprime（次級貸款）」了，而是稱它為「non-QM loans」，意思是 non qualified mortgage（無資質抵押貸款，即面向無資質申請常規貸款的群體發放的住房貸款，這類借款人擁有糟糕的信用記錄，無力支付首付款）。

這樣看來，華爾街銀行家們似乎篤信，好像改變名字就能避免當年那種後果。

『新聞來源／華爾街見聞』