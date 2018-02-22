Fed新任理事：美經濟處於次貸危機以來最佳狀態 宜緩步上調利率

路透報導，此刻人正在日本東京的美國聯準會 (Fed) 新任理事奎爾茲 (Randal Quarles) 週四在公開場合呼籲，趁企業信心上升和美國經濟成長加速之際，調高利率。奎爾茲在準備向東京國際貨幣事務研究所 (IIMA) 發表演說時的演講稿提到，「為維持健全的勞動力市場，並讓通膨穩定在 2% 目標附近，我預計進一步緩步上調政策利率是適宜的。美國經濟看來表現相當好，當然，是次貸危機以來的最佳狀況，許多指標來看也是危機發生很久前以來的最佳狀況。」



目前投資人基本已消化 Fed 下個月 20-21 日例會再次加息的預期，決策成員曾暗示預計今年底前將再加息兩次。



奎爾茲的言論凸顯 Fed 的一致看法，即新任主席鮑威爾將繼續走前主席葉倫的緩慢收緊貨幣政策的道路。他表示，美國經濟潛在基本面較為強勁，企業樂觀情緒升溫、企業投資增加、勞動力市場增強，且經濟成長速度加快。「雖然在失業率處於 17 年低位 4.1% 情況下，通膨仍低於 Fed 2% 的目標，但和目標偏離零點幾個百分點，不會讓我非常擔憂，尤其是預計這種偏離程度會越來越小。」



奎爾茲指出，重要的是，川普政府新通過的 1.5 兆美元稅改計畫和其他財政措施有望維繫經濟增長的動能，一定程度上是透過增加需求實現，也有可能是透過鼓勵投資和支持勞動力參與來提高經濟潛在生產力實現的。「低生產率增長正損及美國長期經濟成長前景，應該成為決策者的一大重要關注點，而低生產率增長部分歸咎於投資疲軟。」



奎爾茲去年 10 月開始在任職，之前多數公開評論都聚焦於銀行業和其他金融監管領域，甚少言及貨幣政策方向。



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