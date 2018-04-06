亞洲新債發行利率溢價日益上升 投資者難抵誘惑重新進場

就亞洲美元債而言，隨著發債人為吸引投資者回到市場而不得不提高新發債券的殖利率溢價，如今決定權又回到了投資者手中。

法國巴黎銀行駐香港亞太區一級市場業務主管 Frank Kwong 表示，目前發行利率平均要比二級市場債券殖利率高出大約 15 個基點，而就在去年，這一溢價水平還只有 0-5 個基點。他所說的是亞洲美元債券市場的總體狀況，同時還表示，高收益債券的發行利率溢價水平可能還會更高。

彭博巴克萊指數顯示，周三亞洲投機級美元債券的利差水平為 356 個基點，此前在 3 月 27 日曾一度觸及 380 個基點的年內最高水平。儘管不斷上升的融資成本讓債券發行人苦惱不已，但是隨著利差從 1 月份創出的 277 個基點的紀錄低點回升，頗為豐厚的溢價水平現已開始吸引投資者重回市場。

「亞洲高收益債跌勢很凶，其殖利率其實已經高出了美國高收益債券，」瑞銀資產管理公司亞太區固定收益業務主管 Hayden Briscoe 周三在彭博電視上說。「對此我們頗感興奮，我們已經重新開始在資產組合中加入風險元素並希望從中尋找機遇。」

高收益債券疲軟之際，正值債券發行人遭遇來自中國的壓力。中國政府致力降低國內金融市場槓桿的承諾 -- 竭力主張去風險化的郭樹清被任命為中國央行一把手便是明證 -- 正在促使越來越多的垃圾債發行人走向境外債券市場進行融資。



新聞來源：彭博資訊