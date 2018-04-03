鷹力投資(00901-HK)擬與藍谷科創共同發起設立投資基金

鷹力投資(00901-HK)公告稱，2018年3月29日，公司與青島藍谷科創投資管理有限公司簽定諒解備忘錄，雙方同意探尋合作及投資機會以及在備忘錄條款及條件的規限下，藍谷科創擬主導發起設立一支立足新能源材料，儲能領域的股權投資基金，公司(或其指定代名人)同意共同發起設立該基金。藍谷科創聯合中國地方政府的投資平台、有關上市公司及知名的投資機構與公司(或其指定的代名人)共同發起設立一支規模為人民币10億元的基金，各方將協定有關合作的所有條款，然後將簽署正式協議(統稱「可能合作」)。

藍谷科創是一家于中國註冊成立的有限公司，其核心業務為股權投資、投資管理、私募基金的設立與管理，主要投資于擁有核心競争力具有行業領先性的高科技高成長企業。

公司董事認為，可能合作將(i)拓闊及多元化公司之業務;(ii)物色潛在投資機會;(iii)令公司之業務資源及優勢實現最大化。董事認為，可能合作與公司之投資目标及政策以及長期發展策略一緻。

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