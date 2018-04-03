英特爾推第八代處理器 微星電競筆電新機18款齊發 搶電競換機商機

微星 (2377) 預期今年電競換機潮將起，積極布局中，週二 (3 日) 因應英特爾 (Intel) 第八代處理器的推出，發表全新系列電競筆電，首波上市多達 18 款。微星指出，此波推出的電競新機種中，領先搭載最新第八代 Intel Core 處理器，最新行動版的 Core 處理器擁有六個處理核心晶片，能帶來超越以往處理器達 40% 以上的效能提升。



首波上市的 18 款電競筆電，包括全新輕薄窄邊框 GS65 Stealth Thin、炫光全方位電競 GE63 Raider RGB，搭載機械式 RGB 鍵盤的旗艦款效能巨獸 GT75 Titan，即日起開放預購。



微星全球業務與行銷副總郭緒光表示，GS65 訴求輕巧精緻的機身，為輕薄電競筆電帶來全新定義，GT75 則領先全球搭載可超頻的第 8 代 Intel Core i9 處理器，超越以往處理器帶來 70% 以上的效能提升；GE63/73 Raider 系列於機身上蓋及單鍵鍵盤可設定獨特 RGB 燈效，加上 SteelSeries Engine 3 客制化設定功能，將呈現前所未有的炫光耀目效果。



受惠挖礦商機與電競換機潮即將起飛等效應，微星股價榮登百元俱樂部，繼週一 (2 日) 一度飆升漲停之後，週二 (3 日) 雖大盤重挫仍逆勢收在 101.5 元平盤，外資週一大買逾 8000 張，居上市股票第三名，週二續買逾 600 張，進入四月份，外資對微星展開偏多姿態。



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