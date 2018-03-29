換機潮將啟動 微星今年電競業務高飛 董座徐祥祭出戰鬥機種衝市占

微星 (2377) 電競品牌發光，今年在輝達 (nVIDIA) 新 GPU 即將問世之下，董事長徐祥看好電競換機潮啟動，直指微星今年電競業務幾十個百分比成長可期。此外，過去微星以高階電競產品避開市場競爭，但今年改弦易撤，徐祥下令要衝刺全球市占率，第三季將推出數款新的「戰鬥機種」，在不同的通路上進行一些價格競爭。不過，搭配整體業務的發展狀態，今年如在匯率、原料環境穩定之下，毛利率將較去年成長。



徐祥表示，雖然挖礦需求很強，但該公司的政策是希望不影響電競市場的需求，以合理的價格嘉惠玩家。以今年輝達將推出新晶片來說，電競市場面臨改朝換代，就過去的經驗來看，微星電競產品線成長幾十個百分比應該可以預期，將是 2016 年以後第二波高成長。



而面對越來越激烈的競爭，由於微星產銷管研都有競爭力，加上從系統到週邊，以提供最佳使用情境與體驗為核心，加上軟硬整合的服務，對於新品競爭力與 ASP 的表現都有信心。



在非 PC 領域中，徐祥透露，微星在車用市場布局已久，雖然要很大的經濟規模需要時間，但目前該公司已投入非常多的資源在車用領域，今年的成長會相當不錯，假以時日將成為微星重要的獲利支柱。至於去年第四季獲利下滑，他說，主要是因為第四季零組件業務進入傳統淡季，但卻是毛利率較低的系統產品最旺季，產品組合改變的因素所導致。



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