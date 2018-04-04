〈Q2產業景氣展望〉電競+挖礦風潮 散熱族群有新契機

今 (2018) 年手機、電競、車用等新應用不斷出爐，加上虛擬貨幣比特幣挖擴風潮帶動，為散熱產業帶來新商機，其中台廠超眾 (6230-TW) 主攻電競，能緹 (3512-TW) 供貨夏普手機與任天堂 SWITCH 遊戲機金屬件，建準、動力 - KY 則受惠挖礦風潮帶動，顯卡需求有增無減，進一步提升散熱風扇需求。

散熱產業從電腦、網通產業，已逐漸擴大到手機、伺服器、電競、VR、家電和車用等應用領域，加上今年全球景氣復甦，部分廠商看好消費力道持續增溫，市場需求仍在。

展望第 2 季產業表現，超眾副總林志仁表示，以季節性因素來看，第 1 季由於春節假期影響，工作天數較短，第 2 季表現一定會優於第 1 季，看好今年整體表現將優於去年，主因在今年景氣持續復甦、美中貿易戰情勢緩解，加上整體消費力道增溫，市場需求仍不錯。

不過，林志仁指出，後續仍須留意被動元件缺貨不利因素干擾，整體來看，仍正面看待散熱族群第 2 季的表現。

台灣散熱雙雄超眾、雙鴻在三星新款旗艦機開賣下，市場估相關散熱模組廠可望受惠，帶動第 2 季業績淡季不淡；奇鋐繼供貨蘋果 iMac、MacBook 兩項產品後，今年再度被列入蘋果前 200 大供應鏈名單中。

全球比特幣挖礦熱潮，自去年第三季開始，顯示卡需求持續增加，並帶動散熱風散需求提升，市場看好協禧、建準、動力 - KY 等相關業者受惠。

而著重車用市場等高階風扇應用的元山，去年車用訂單穩健成長，今年進入收割期，加上官田新廠可望今年投產，為元山營運再添利多；至於能緹受惠任天堂遊戲機 Switch 銷售力道強勁、承接 SHARP 等手機機構件持續放量，並順利切入 Sonos 智慧音箱供應鏈，能緹亦表示，樂觀看待接下來業績表現。