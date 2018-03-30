挖礦、電競動能灌頂 券商估微星今年EPS7.83元 上修目標價至120元

微星 (2377) 挖礦需求加持，加上電競換機潮將現，今年營運成長可期，台系龍頭券商估其今年 EPS 達 7.83 元，年增逾三成，上調該股目標價至 120 元。微星週四 (29 日) 法說會釋出營運樂觀展望訊息，董事長徐祥直指挖礦趨勢擋不住，目前市面上上千種虛幣出現，促使顯卡缺貨現象延燒，加上顯存 (VRAM) 價格不斷上漲，使微星顯卡價格今年來週週檢討，而輝達 (nVIDIA) 新 GPU 將問世，電競換機潮微星受惠最大。



台系龍頭券商法說會後出具報告指出，看好微星在挖礦與電競兩大題材灌頂，今、明年營收將分別成長到 1271.55 億元與 1384.52 億元，年增率分別上看兩成與近 9%，EPS 估計分別可達 7.83 元與 9.1 元，年增率 34% 與 16%，營收與獲利均為連續刷新歷史紀錄的格局。



該券商指出，儘管去年第四季微星財報略低於預期，但首季卻是優於預期，原因是雖繪圖卡進入傳統淡季，比特幣價格亦下滑，但其他虛幣接棒，挖礦繪圖卡需求仍高，第一季出貨量預估 240 萬片，加上反應上游原料上漲而漲價，預估首季營收 305 億元，季增約 3%。



獲利方面，首季毛利率估增至 15%，EPS 突破 2 元，估 2.01 元，季增 31%，年增 23%。而電競市場今年將因輝達 GPU 大改款而掀換機潮，微星電競比重高，受惠最大，將成後續營運高成長主要動能之一。因此維持該股評等為買進，目標價由原 110 元上調到 120 元。



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