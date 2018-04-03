iPhone灌頂 聯德-KY去年營運翻升 今年續攻

聯德 - KY(4912)大啖蘋果 (Apple) 甜單，今年在 iPhone 9 的新機種效應之下，加上伺服器導軌業務佈局發酵，業績可望大幅成長，獲利有機會挑戰一個股本，而旗下聯德精密去年申請 A 股掛牌失利，但今年捲土將來，預計年底之前再送件。週一 (2 日) 舉行法說會的聯德 - KY，股價在週二 (3 日) 早盤開高 189 元之後，因大盤下跌而翻黑，全場均處於盤下 1-2% 幅度震盪，尾盤賣單出籠，收低 5.5 元或 2.95%，來到 181 元價位。



去年該公司透過金屬機殼大廠可成 (2474) 首度打入蘋果 iPhone 供應鏈，營運大成長，全年營收 42.36 億元，同比成長逾 31%，雖雙率下滑，但經濟規模顯現，稅後來到 2.98 億元，創下新高紀錄，年增率 3.4 倍，EPS 跳升到 7.55 元，日前董事會決議今年配息 2.5 元。



不過，日前該公司公告 2 月損益，單月轉虧，每股虧損 0.17 元，股價亦由逾 200 元高點回落。



該公司週一舉行法說會，對今年營運看法正面，預計下半年在 iPhone 9 增加釋單之下，加上伺服器導軌業務佈局發酵，今年營運看旺。據悉，該公司主要供應 iPhone 的側邊按鍵下的金屬結構件與沖壓件，去年首出 i8，今年 i9 訂單持續加碼進場，數量將較去年大增逾 1.5 倍，推升手機零組件的營收佔比從去年的 15% 提升到 20%，成為業績成長主力。



聯德 - KY 在手機上的金屬沖壓件包括耳機環、音量鍵、電源鍵等側邊按鍵；另也發展汽車零組件市場，提供安全氣囊、安全帶系統、車門鉸鍊與天窗以及音響設備等相關金屬零件。



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