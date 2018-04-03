3月歐元區製造業PMI合於預期 歐元短線衝高後卻拉回

週二 (3 日) 歐元區公布 3 月份製造業採購經理人指數 (PMI) 終值為 56.6，符合市場預期，並持平於前值 56.6。

歐元區製造業 PMI 走勢圖 (1998 年至今表現) 圖片來源：IHS Markit

德國 3 月製造業 PMI 終值則為 58.2，略低於市場預期的 58.4，並低於前月數值 60.6。

法國 3 月製造業 PMI 終值為 53.7，略高預期的 53.6，但亦是低於前月數值 55.9。

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 在本月歐洲 PMI 報告中表示，歐元區製造業 PMI 在三月份出現放緩，主要是因為季節性因素所致，市場毋須過度擔心歐洲經濟的增長前景。

Chris Williamson 在報告中寫道：「市場毋須過於擔心 PMI 指數下滑之現象，因為在今年年初出現大幅增長之後，PMI 出現小幅放緩的狀況是不可避免的，尤其是因為短期產能限制，限制了經濟長期增長的能力。」

Chris Williamson 強調，這一點在最近的供應交付時間的延長中，得到了證明，並且再加上一些經濟放緩的原因，也要歸咎於惡劣天氣等暫時性因素。

雖然整體歐元區製造業 PMI 表現符合預期，但是核心國家德國與法國製造業 PMI 表現卻是低於預期，週二 (3 日) 歐元匯價即出現衝高拉回之格局，截至週二 (3 日) 午間 16 時許，歐元短線衝高後小幅拉回，暫報升值 0.15% 至 1 歐元兌 1.2321 美元。