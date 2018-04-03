〈每日外資外匯觀點〉澳元買盤進場、歐元2周內拚創3年新高

FXStreet：美元兌日元測 105.5 支撐

美元兌日元周二亞洲盤進行反彈，匯價回到 105.80 之上，並試圖在昨日低點 105.65 附近觸底後止穩。

本周匯市焦點轉向美國和中國日益加劇的貿易緊張局面，兩國間的全面貿易戰情勢升溫，外匯交易員對此感到不安，邊緣政策嚴重影響市場情緒。周五美國公布非農就業人口，在此之前，風險情緒將持續形成壓力。

美元兌日元上周大漲，但在 107 附近形成壓力，從技術面來看，4 小時 K 線圖顯示匯價跌破 100 和 200 小時移動均線，跌破 105.5 支撐價位，恐將續探 104.7。

美元兌日元 4 小時 K 線圖。(來源：FXStreet)

FXStreet：RBA 利率決策前，澳元買盤進場

澳元在歷經復活節下跌後，週二早盤反彈，一度來到 0.7685。儘管澳洲央行（RBA）目前看來缺少鷹派聲浪，升息可能性低，但利率決議前仍引發部位買盤進場。

在經濟數據方面，澳洲的 AiG 製造業指數為 63.1，前值為 57.5；而 3 月份的澳新銀行招聘廣告指標略有增加，但市場對這兩項指標的反應有限，交易員將重點放在本周五美國公布非農數據的風險偏好上。

澳元兌美元日 K 線圖。（來源：FXStreet）

瑞穗：歐元未來 2 周有望創 3 年新高

瑞穗銀行外匯銷售主管 Neil Jones 表示，歐洲央行近期暗示購債不會延長，有望進一步推高歐元，預計歐元兌美將在未來兩週內創下 3 年新高

從技術面看，歐元兌美元仍進行 1 月中旬以來的區間盤整，在確定漲跌方向前，應等待匯價有效突破或跌破。目前 1.2285 已經轉為初步支撐，若跌破則將加速跌向 1.2240，並進一步回測過去 2 個半月的底部支撐位價位 1.2200-1.2180。