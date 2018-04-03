馬雲孫正義繼續「哥倆好」：聯手投資印度、東南亞 有錢一起賺

東南亞和印度市場憑藉着「無限潛力」一直備受資本親睞，其中不乏軟銀、阿里這樣的巨頭。

4 月 3 日晨間，路透社消息稱，周一公布的一份監管文件顯示，軟銀與阿里巴巴向印度電商平台 Paytm E-Commerce 分別投資 4 億、0.45 億美元，令該平台估值升至約 19 億美元；完成投資後軟銀將獲得 21.1% 股權，阿里巴巴的持股比例將由 36.3% 降至 30%。

在這個新興地區，兩大巨頭投資同一家企業也不是第一次。

阿里、軟銀共同投資印度、東南亞

據不完全統計，軟銀與阿里巴巴在東南亞和印度市場投資了 4 家企業，主要集中在電商和行動支付領域，特別是印度「支付寶」——Paytm，軟銀對其投資已超 10 億美元，阿里巴巴也已參與其多輪投資。

軟銀、阿里巴巴海外共同投資企業一覽（不完全統計）

馬雲、孫正義的交情不止是一起投資、一起賺錢，軟銀還曾在阿里身上賺過大錢。

2000 年，在馬雲創立淘寶網的初期，就獲得了孫正義等 2000 萬美元投資；2004 年 2 月，馬雲在北京宣布，阿里巴巴再獲 8200 萬美元的巨額戰略投資。這筆投資是當時國內網路金額最大的一筆私募投資，背後也有孫正義的身影。2007 年，阿里巴巴在港交所上市時，軟銀投資回報率已經高達 71 倍。如今，阿里巴巴重新上市紐約證券交易所後，市值已近 4560 億美元。

阿里巴巴集團融資歷史

2017 年 5 月，阿里巴巴集團公布了 2017 年年報（阿里巴巴財年與自然年不同步，從每年的 4 月 1 日開始，至第二年的 3 月 31 日結束）。報告顯示，軟銀持股比例達 29.2%，為阿里巴巴第一大股東。

阿里巴巴 2017 年年報

為何瞄準新興市場？

為什麼東南亞和印度這片新興市場就成為了巨頭「搶灘」的地區？

其主要原因是，該地區人口多、消費能力偏低，消費潛力巨大，是未來全球發展速度最快的網路市場之一。

以印度為例，聯合國發布的《世界人口展望》報告中預計，到 2024 年，印度人口將首次超過中國，成為世界上人口最多的國家。而據 2016 年的數據，印度人均名義收入為 1709 美元，還不到中國（8123 美元）的四分之一。他們用於在網上購物的裝備情況也較差：根據奧米戴爾網路的研究顯示，2017 年只有不到四分之一的印度人擁有智慧型手機，而且其中三分之一的設備無法進行數據連接。

福里斯特調查公司稱，電子商務目前在印度零售業中占比例仍然較小：2017 年電商銷售額為 196 億美元，年增率增長 20%。據調研公司 Forrester 預計，到 2020 年，印度在線銷售額將達到 480 億美元。所以，阿里巴巴、軟銀等巨頭紛紛搶灘登陸。

東南亞、印度地區已經成為科技和製造企業新的淘金地。近年來，已經湧現出了印尼版「今日頭條」、「滴滴」、「餓了麼」、印度「支付寶」等新興網路企業。如同幾年前全球投資人都想在中國分一杯羹，各大科技巨頭都想在此搶占先機，挖掘下一個「獨角獸」。

『新聞來源／華爾街見聞』