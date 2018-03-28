孫正義投資「全球最大」太陽能發電廠 股價下跌逾4%

《CNBC》報導，沙烏地阿拉伯和日本電信巨頭 SoftBank 軟銀 (9984-JP) 週二（27 日）擴大了合作關係，在紐約的新聞發布會上宣布投資「全球最大」太陽能發電項目。

軟銀股價週三（28 日）收盤大跌 4.06% 以每股 7918.0 日圓作收。

軟銀股價日線趨勢圖

據了解，該項目預計至 2030 年將耗資 2000 億美元，耗費較長的時間才可建設 200 GW 的電能項目。軟銀執行長孫正義表示，該項目規模如此之大，將支持沙國建立國內太陽能設備製造業與供應鏈。

該項目仍處於初期階段，尚不能保證最後完工。沙國王儲薩勒曼 bin Salman 和孫正義於週二晚上在簽署了沙國公共投資基金 PIF 和軟銀願景基金 Vision Fund 之間的備忘錄，啟動了這項計劃。目的是在 5 月底之前完成項目的職責調查。

200 GW 的電容量將在整個王國拓展。前兩個太陽能發電園區將能夠產生 7.2 GW 的電力，併計劃於今年開始建設，於 2019 年開始發電。這兩個園區的成本約 50 億美元，其中軟銀基金投入 10 億美元，項目融資投資 40 億美元。

孫正義提道，太陽能園區的收入將有助於王國建設未來項目。每個園區將有一個 25 年電力購買協議，為太陽能產業常見的提供電力長期合約。據孫正義的說法，第一個園區不包括電池存儲，而是在未來 2 到 3 年內開始將這一功能添加到太陽能農場。

太陽能產業的成長預計將創造 10 萬個就業機會，並將沙國 GDP 生產總值增加 120 億美元，同時也避免燃燒國內生產的石油，節省月 400 億美元。

32 歲的王儲 bin Salman 目前人在美國訪問，正在加強與美國總統川普政府的緊密度，並為美國投資者排憂解難。

報導指出，沙國公共投資基金 PIF 是軟銀 1000 億美元 Vision Fund 基金的最大投資者，投資金額高達 450 億美元。Vision Fund 的投資包括 Uber、輝達 Nvidia (NVDA-US)、和 WeWork 等投資項目。Vision Fund 近期內已成功募集了 1000 億美元。