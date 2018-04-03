特斯拉財報前夕再曝Model 3產量問題 馬斯克發狠：「我去睡工廠」

摘要：就在特斯拉即將公布財報之際，媒體曝出 Model 3 產量不及預期，再加上公司資金緊張、股價和債券價格重挫…… 一系列問題讓馬斯克頭疼不已。因此他發了狠，睡在工廠，親自負責 Model 3 的產量。

特斯拉創始人馬斯克（Elon Musk）又去睡工廠了。

在當前這波猛烈的科技股拋售潮中，特斯拉是最大輸家，股價從去年的最高點重挫 34%，市值蒸發 220 億美元，債券價格也遭拋售。這一切背後，是特斯拉產能瓶頸和資金緊張， 疊加上月在加州發生的碰撞事故涉及其自動駕駛系統的陰霾。

特斯拉將在幾天後公布第一季財報，包括市場密切關注的 Model 3 產量數據。就在這樣一個關鍵時期，美國媒體 Information 曝出，該車型產量僅剛剛超過 2000 輛，遠低於最初預期的 5000 輛以及後來修正過的 2500 輛產量預期。

今年 1 月，特斯拉曾預計第一季末 Model 3 產量將達到 2500 輛。而華爾街分析師們普遍預計特斯拉將無法達成該目標。

為了安撫投資者對 Model 3 產量及公司其他產品的擔憂情緒，特斯拉高管兵分兩路：負責工程的高級副總裁 Doug Field 專注於車輛工程技術，而不是一年前的工程技術與產量。馬斯克現在親自負責 Model 3 的產量問題。

「Model 3 產量是特斯拉優先級別最高的事項，」特斯拉發言人這樣對外界表示。

於是，「我回去睡在工廠了。」馬斯克在 twitter 里這樣說。他還附加了一句頗具無奈意味的話：「汽車生意簡直是個地獄……」

他可不是第一次睡工廠。事實上，這是馬斯克解決公司問題的經典辦法，他會把任何出現問題的地方作為自己的辦公場所。

在去年第三季的財報電話會上，馬斯克稱：「我實際上沒有辦公桌，總是不斷改變自己的工作場所。哪裡出現的問題最大，那我的辦公地點就在哪裡。我相當認同身先士卒這句話，那就是我為何在那裡的原因。」

當時，特斯拉不僅在財報中曝出了有史以來最大的季度虧損，而且錯誤的預估了 Model 3 的產量。在同一場電話會議中，馬斯克聲稱身患感冒的他也一直睡在工廠中。

事實證明，馬斯克睡工廠是很有效的。2016 年特斯拉就頻頻遭遇產能問題，而在馬斯克在當年 6 月份在特斯拉生產線旁的睡袋裡過夜之後，特斯拉當年第三季的全球發貨量年增率去年翻倍，共交付 24500 輛電動汽車。

汽車產量問題頻頻困擾特斯拉，馬斯克曾在去年 7 月底的首批 Model 3 交付儀式上公開表示：「製造業如此複雜。如果有一個環節掉鏈子，整個過程就砸了。這就是特斯拉麵臨的量產難題。我們將進入生產地獄（指批量生產）。」

至於近日的車禍問題，特斯拉在一份聲明中擋開了外界對 Autopilot 技術的批評，稱那名司機已接到警告，要求其重新掌握方向盤。

馬斯克本人也毫不掩飾自己對華爾街的失望，他在 4 月 1 日利用「愚人節」笑話為掩護，在 Twitter 發布了一張他靠着一輛 Model S 睡着的照片，身上蓋着一張撕壞的硬紙板，上面寫着「已破產」。

Model 3 產量遲遲上不去的原因歸咎於馬斯克的「執念」——過分追求自動化，而這可能毀掉特斯拉。

也就是說，馬斯克口中的為汽車行業帶來的創新和競爭優勢——特斯拉位於加州的 Fremont 工廠全部自動化——是特斯拉遲遲無法快速擴大產量的原因，自動化生產大大增加了汽車的生產成本。

『新聞來源／華爾街見聞』