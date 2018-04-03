白宮納瓦羅：若一切按照川普計畫 股市「牛市可期」

因中美貿易戰隱憂以及科技股恐面臨更嚴格監管，美股在周一大跌，白宮國家貿易委員會主席 Peter Navarro，接受《CNBC》訪問時表示，美股目前還有接受到川普「不可思議」的經濟政策影響，若這些政策成功執行，美股將會走升。

Navarro 指出，美國總統川普的政策單一焦點在「經濟增長、工資上漲以及強壯的製造業和國防工業基礎。如果我們達到所有要點...... 市場將會上漲。」

道瓊工業平均指數週一暴跌 459 點，標準普爾 500 指數下跌 2.2％，重新進入修正區域，納斯達克綜合指數則下跌 2.7％。

道瓊指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

Navarro 認為投資者可能有些反應過度，他說：「大家都需要放鬆一點，並看看現在這盤棋，現在經濟狀況很強勁。」他指出，若他現在重操舊業是金融市場分析師的話，他認為一定會有資金進入，趁機逢低買進，因為現在經濟像牛一樣強壯。

中國周一宣布，對來自美國的 128 項進口產品實施新的關稅，回應川普實施鋼鋁進口關稅的政策，此舉引發市場對中美貿易戰的擔憂中國引發了對貿易戰的擔憂。

Navarro 表示，中國又對美國出擊了，而美國當然會有防禦的措施，但他不認為雙方應該持續這種來來回回的進攻防禦行為，他指出中國應更謹慎的思考他們的回應方式，因為美國人民不會容忍這種具攻擊性的防禦行為。

但 Navarro 補充道，川普「很堅定地將採取一系列行動，使美國和中國之間的競爭環境變得更公平。」