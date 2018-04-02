媒體：川普將於本周公布向中國徵稅商品清單

摘要：據路透報導，川普將於本周內公布清單。報導援引美國官員稱，這份清單上的商品料將以高科技產品為主，關稅政策正式實施也仍需兩個月以上的時間。

今起，中國開始對部分美國進口商品加徵關稅。與此同時，川普針對中國的徵稅清單，也即將出爐。

據路透社報導，川普政府將於本周內宣布向中國徵稅商品清單，清單將於本周五（4 月 6 日）之前由美國貿易代表辦公室公布，此舉或將加劇中美兩大經濟體間貿易關係的緊張程度。

路透社還稱，川普政府官員此前曾表示，這份清單上的商品將以高科技產品為主，關稅政策正式實施也仍需兩個月以上的時間。美國貿易代表處（USTR）3 月 22 日公布的資訊顯示，USTR 將在 15 天內公布針對的商品清單，隨後將有 30 天的公示時間。

此前，美國貿易代表萊特希澤在參議院作證時曾列出對中國徵收關稅可能覆蓋的十大高科技產業。它們是《中國製造 2025》計劃發展的產業，包括新一代資訊技術、 自動執行功能的高檔數控機床和工業機器人、航空航天設備、新能源裝備、高鐵裝備、生物醫藥等。

另外，美國白宮貿易顧問納瓦羅也曾直言，川普對中國商品徵收關稅的法令瞄準的是《中國製造 2025》計劃的重點推進產業，包括人工智慧、機器人、量子計算等。

在川普有所動作之前，中國已經搶先給出了最新回應。

4 月 1 日，中國財政部網站發布公告稱，自 2018 年 4 月 2 日起，中國對原產於美國的 7 類 128 項進口商品中止關稅減讓義務，在現行適用關稅稅率基礎上加徵關稅，對水果及製品等 120 項進口商品加徵關稅稅率為 15%，對豬肉及製品等 8 項進口商品加徵關稅稅率為 25%。現行保稅、減免稅政策不變。

路透分析指出，人們早已開始擔心，中美兩國將陷入貿易戰，摧毀全球經濟增長。

『新聞來源／華爾街見聞』