中國無懼貿易戰 陸媒：你打我有多重 我還手一定有多重

中國宣布，自 4 月 2 日起，對原產於美國的 7 類 128 項進口商品，加徵關稅；對此，陸媒《環球網》社論稱，中國不怕貿易戰，「你打我有多重，我的還手一定有多重。」

為平衡美國發起貿易戰，可能造成的損失，中國財政部於 4 月 1 日晚間，透過新聞稿宣布，自 4 月 2 日起，對原產於美國的 7 類 128 項進口商品，中止關稅減讓義務。

中國將對上述 128 項進口商品，於現行適用稅率基礎上，加徵關稅；其中，水果及製品等 120 項商品，加徵關稅稅率為 15%；豬肉及製品等 8 項商品，加徵關稅稅率為 25%。

《環球網》社論指出，「中美貿易戰已經擦出火花，儘管雙方都不公開說這就是貿易戰。」

《環球網》社論稱，「如果說，華盛頓在今天之前尚存中國可能不反制或者只做象徵性反制一絲幻想的話，那麼此時此刻，它可以同這樣的幻想拜拜了。」

《環球網》社論強調，「我們不怕打貿易戰，所以你打我有多重，我的還手一定有多重。」

值得注意的是，美方也準備公布對陸課稅清單。根據路透社報導，美國政府官員稱，將針對「高技術含量」產品課稅，這項新關稅政策的生效期，估計需要 2 個多月。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 曾言，「中國製造 2025」的十大關鍵領域，都有機會列為關稅政策的重點觀察對象。

這些領域涵蓋了新一代資訊科技、機器人、飛機、新能源車等。

據悉，清單中還包括服飾、鞋類等商品，但這項決定，已引發美國商業團體反彈，擔心政府此舉恐使美國消費者受害。

投資人憂心，貿易戰情勢升溫，恐衝擊全球經濟。

週一美股盤前，指數期貨走跌，台北時間晚間 8 點 16 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 121 點 (0.50%)，標普 500 期指下跌 0.39%，那斯達克期指下跌 0.72%。