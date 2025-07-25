鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-25 07:00

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香港金融管理局總裁余偉文周三 (23 日) 正式宣布，《穩定幣條例》將於 8 月 1 日生效，標誌著香港正式將數位資產納入傳統金融監理體系。這項新法規旨在打擊近期利用穩定幣名目進行的各類詐騙活動，保護投資者權益，同時為數位資產市場建立更健全的監管架構。

穩定幣條例下周上路！香港金管局：8月起無牌即違法 ​沒牌照全是詐騙（圖：Shutterstock）

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余偉文特別指出，許多市民因輕信高息穩定收益承諾而蒙受重大損失，新條例的出台正是為了遏制這類市場亂象。條例生效後，金管局將於下周公布具體發牌細則，並設立 6 個月過渡期。在此期間，無牌機構不得向散戶進行任何形式的宣傳或推廣，違規者將面臨法律制裁。這半年的過渡期被視為市場洗牌的關鍵階段，真正合規且實力雄厚的項目將獲得發展空間，而高風險營運的項目將被逐步淘汰。

金管局對穩定幣發行人設定了嚴格的要求，包括資本實力、資產抵押、資訊安全等多個面向，申請機構必須在香港設立公司或辦事處，實繳資本不低於 2500 萬港元，以證明其抗風險能力。

此外，穩定幣必須全額由現金或政府債券等優質資產抵押，並與發行方其他業務資產完全隔離，確保用戶能隨時以面額贖回。在資訊安全方面，從私鑰儲存到審計日誌，均必須符合嚴格的網路安全標準，以防止外部攻擊和內部舞弊。

法律層面也規定，若發行人破產，用戶對其抵押資產享有直接求償權，為投資者提供最後保障。

金管局此次採取分階段、邀請制的發牌方式，而非開放自由申請。目前已有超過 40 家機構表達申請意向，但首批執照預計僅發放個位數，顯示出監管機構「寧缺毋濫」的審慎態度。這種策略旨在確保首批持牌機構具備強大的合規能力、穩健的資金實力和嚴密的風控體系，為市場樹立標竿後再逐步擴大准入範圍。

近年來，穩定幣市場亂象頻繁，從 UST 爆雷到 FUSD 跑路，再到各類以高息為誘餌的騙局，無不揭示「穩定」二字背後的高風險。香港此次以立法形式介入監管，旨在為長期失控的市場套上「緊箍咒」。未來，無牌穩定幣項目無論包裝如何精美、承諾如何誘人，都將面臨法律與監管的雙重限制。