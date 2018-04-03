盤前財經大事搶先讀2018年4月3日

今日操盤前瞻

中央銀行公布 3 月外匯存底

美 3 月汽車銷售、ISM 紐約指數

德、英、法、歐盟 3 月製造業 PMI

法說會：捷敏 - KY

減資後新股掛牌：群富通

增資股上市：湧德、台燿、盛宏醫藥

科技產品、服飾、鞋類都可能納入 傳川普本週公布對陸課稅清單

根據路透社報導，美國總統川普將於本週，公布對中國課徵上看 600 億美元關稅的清單，包括科技產品、服飾、鞋類，都可能納入其中。閱讀全文...

穩懋 3 月營收回溫月增 3.8% 單季營收季減 19.9% 略優於預期

功率放大器廠穩懋 (3105-TW) 公布 3 月營收，在工作天數恢復正常下，營收回升到 14.43 億元，月增 3.8%，更較去年同期成長 22%；累計第 1 季營收 44.64 億元，季減 19.9%，略優於之前預期的季減 20-25%，年增率則為 36.4%。閱讀全文...

〈房產〉京華城案將採國際標 戴德梁行：初估土地值 406 億元起跳

台北市東區八德路京華城土地開發案預計將採國際標方式進行，受委託推廣的戴德梁行表示，此案應依規定爭取 30-40% 住宅的興建許可，目前初估土地價值應由 406 億元起跳。閱讀全文...

人行放手讓它大幅升值 成功完封人民幣「大空頭」

自去年人民幣結束連續 3 年貶值趨勢，並創 9 年最大年度升幅後，人民幣「大空頭」面臨慘敗結局。對沖基金 Hayman Capital Management 創始人 Kyle Bass 就是其中一員折戟的名將。Bass 曾在 2008 年金融危機期間因做空美國次級房貸而一戰成名：短短幾個月時間內收穫了 2 倍巨額利潤。但這次「做空人民幣」，讓他栽了個「大跟斗」。閱讀全文...

新的一季開始 美國股市遭遇的重大問題

根據 MarketWatch 分析報導，上週，上個月，上一季，美國股市表現令人失望。今日，新的一季交易開始。研究顯示，4 月，美國股市傾向上漲。然而今日，美國股市却有二大障礙橫亙於前：貿易戰與科技稅法的擔憂。閱讀全文...