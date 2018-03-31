小摩：特斯拉「審判日」近了 股價大跌敲響財務警鐘

華爾街分析師認為，特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 本月股價大跌將對其迫切需要的融資有負面影響。

特斯拉股價三月份下跌 22%，係因外界對特斯拉車在加州發生死亡車會有疑慮，且其 Model 3 生產率也令人擔憂。

根據 FactSet，特斯拉去年八月發行的 5.3% 債券，將於 2025 年到期，週三也下跌 4.3% 至 87.25 美分，殖利率 7.6%。該債券價格本月下跌了 8% 之多。

摩根士丹利週三警告，特斯拉股價下跌可能是進一步下跌「自我實現」的預言。

分析師 Adam Jonas 寫道，「較低的股價會導致更低的股價.. 對一間外界普遍預期需要透過外部資金融資來資助其策略的公司來說，股價下跌會具有自我實現的性質，進一步加速股價波動。」

Jonas 認為，該公司如果希望以具吸引力的價格籌措資金，就必須加速其 Model 3 生產率。

「特斯拉何時能確實達到每週 2500 輛和接著每週 5000 輛生產率，何時就可讓一切發生不同，特斯拉就能從接近 175 美元的疲弱水位拉起來，到接近 561 美元的強勢股價部位來籌措資金。」

另有一家金融公司也對特斯拉 Model 3 的產能抱持悲觀看法。

穆迪週二收盤後調降特斯拉債信評等，並將其前景自穩定下修至負面，主要因為 Model 3 生產率「嚴重不足」，且其財務狀況緊繃。

（詳參：穆迪降評特斯拉：Model 3 生產率嚴重不足 前景負面）

一位對沖基金經理認為，特斯拉的商業模式永久破滅。

Accipiter Capital 分析師 Gabe Hoffman 週三表示，「特斯拉代表的是一個財務上不具有生存能力的業務，它的資產負債表是顛倒的，而且燒了數十億美元還看不到盡頭。特斯拉的財務需求將迫使他們發行大量新股，這在未來一段相當時間內顯而易見。」

Hoffman 提出最近特斯拉高層離職的情形，如會計長在今年三月初離開。「這是一個相當不祥的兆頭，我相信這證實我的理論，特斯拉是我們基金內最大空頭部位，我們還沒在這次下跌中回補任何一張股票。」

特斯拉對上述評論沒有回應。