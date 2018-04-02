特斯拉Model 3充電成本高 打破電動車比汽車省錢的迷思

一般人普遍認為電動汽車的充電成本低於汽車的燃料成本，財經網站《Seeking Alpha》作者特別將特斯拉 Model 3 的充電成本，與三款油電混合車的運行成本相比，結果顯示特斯拉 Model 3 的運行成本較高，且售價幾乎為油電混合車的兩倍。

消費者購買傳統汽車前，通常會考慮油耗，計算每公升的汽油可以跑幾公里，但卻不常有電動汽車的車主會計算充電費用，大家自動覺得電動車運行成本較低。

《Seeking Alpha》的作者 Anton Wahlman，比較特斯拉 Model 3 與以下三種車款的運行成本：

Toyota Prius- 市區: 58 哩 / 加侖；高速公路: 53 哩 / 加侖

Hyundai Ioniq- 市區: 57 哩 / 加侖；高速公路: 59 哩 / 加侖

Honda Insigh- 市區: 55 哩 / 加侖；高速公路: 還未經過實測，2018 年夏季才會推出

特斯拉的官方數據指出，在充飽電的狀態下，Model 3 可以跑 310 哩，但車輛雜誌 Car & Driver Magazine 實測指出，在寒冷的 28 度華氏氣溫下，充飽電的 Model 3 在高速公路只能行駛約 200 哩。

特斯拉電動車的充電費用在各州不太相同，每度 (kwh) 電的充電價格大約介於 0.21 美元至 0.26 美元之間，Model 3 行駛 100 哩約需 26kWh，若以每 kWh 的電需 0.24 美元計算，Model 3 行駛每哩的成本為 0.06 美元。

以一般汽車來說，每加侖的汽油平均可行駛 50 哩，在美國目前的油價約為每加侖 2.65 美元，行駛每哩花費約為 0.05 美元，比特斯拉的 Model 3 便宜。

撇除充電價格，以下是特斯拉 Model 3 車主面臨的不利花費情況：