不配合調查單位？特斯拉先行公佈車禍細節

調查人員對於特斯拉 Tesla (TSLA-US) 逕行公布加州車禍相關細節一事，感到不滿。

特斯拉日前對加州車禍事件進行回應，稱死者黃姓工程師駕駛的 Model X 電腦記錄顯示，在車禍發生前 6 秒，駕駛雙手並未握住方向盤。

據特斯拉宣稱，駕駛有 5 秒鐘的反應時間，但他並未採取任何行動。

美國國家運輸安全委員會 NTSB 表示，儘管特斯拉在之前的事故調查過程中，相當配合，但不應在 NTSB 發布正式報告前，逕行對外說明事故細節。

「NTSB 對特斯拉發布的調查信息感到不滿」，NTSB 發言人 Christopher O'Neil 週日（1 日）表示，「NTSB 正在研究這次事故的各個方面，包括駕駛員以前對自動駕駛的擔憂」。

據《華盛頓郵報》宣稱，死者家屬告訴舊金山 ABC 電視分公司 KGO-TV 提道，死者以前曾向一家特斯拉零售商抱怨車子會向馬路的中間位置駕駛。特斯拉則表示，只能找到表明他抱怨導航系統的證據，而無抱怨自動駕駛的資料。

NTSB 往往捍衛調查的完整性及嚴謹性，要求所有當事人對於可發布哪些信息以及其他合作的規定。所有當事人必須簽署法律協議，並規定其責任。

在某些情況下，如安全委員會 NTSB 認為當事人（如航空公司、工會等）在未經授權發表聲明或未提完整訊息，將把當事人排除在調查範圍外（不允許協助調查）。由於 NTSB 是一個人員有限的機構，它卻非常依賴當事人的調查協助。NTSB 擁有號召當事人進入法庭的權利。

這次事故較不尋常的地方，在於特斯拉車輛的「黑盒」數據是有授權的，無法由 NTSB 獨立調查案件。相比之下，航空公司的「黑盒」則是採用了一種通用的數據標準，允許 NTSB 和其他調查機構在沒有任何受幫助的情況下閱覽數據。