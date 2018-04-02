【華冠投顧】賴昇楷:長假賣壓正好測試出未來強勢股

上週六提到：「大盤短線遭遇 11075 之上平台套牢壓力及長假賣壓，本周要直接放量衝關有其難度，容易維持震盪整理」，今天台股開高走低收小黑並不意外，重點是上市櫃成交量都縮減，透露「內資沒落跑、多頭沒變心」，後續三月月報及第一季季報將陸續出爐，長假賣壓正好對業績股壓力測試，表現硬挺者就具備未來強勢股 DNA，本周可趁機上車，未來才能搭上順風車。

今日風電概念股依然搶搶滾，9958 世紀鋼收紅創新高、3708 上緯投控、2013 中鋼構、1514 亞力續攻漲停，其他強勢股像是軟板材料 PI(聚醯亞胺)廠 3645 達邁，受惠軟板、散熱片與 OLED 顯示器等新應用大幅增加對 PI 的需求而調漲價格，累計前兩個月營收 3.5 億 (年增率 31.25%)，今年營運將明顯較去年成長，今日 + 6.85% 站上所有短中長期均線。半導體廠 3680 家登的 EUV 光罩載具已通過 ASML 最新機台認證，加上全球三大晶圓代工廠 2330 台積電、三星與英特爾加快導入極紫外光(EUV) 微影技術，Q3 將放量出貨，今年營運成長性看好，今日跳空攻上漲停，創下年後新高價 39.85。

先前推薦的電感電阻廠《2456 奇力新》，今天賣壓重了點，短線整理時間恐將拉長，因此帶學員全數獲利下車，資金準備布局近日表現強勢的業績股。

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