【華冠投顧】 林驛銘:清明長假賣壓湧現，台股由紅翻黑!

清明節五天連假，到數計時，台股節前賣壓湧現，大盤加權指數由紅翻黑，下跌 31 點，以 10888 作收，失守 10900 點整數，成交量 1021 億元，價跌量增格。

台股今天在清明連假前缺乏追價買盤之下，大型權值股休息，中小型股獨領風騷! 整體盤面上漲股票多於下跌股票，漲停板股票高達 43 檔。電子指數下跌 0.45%，金融指數下跌 0.08%，傳產指數 0.07%，OTC 指數下跌 0.25%。

生醫股有政策利多護航下輪動輪漲，今日包括安克 (4188) 在旗下的「安克甲狀偵」已獲得美國 FDA、歐盟 CE Mark、中國 CFDA 等上市許可，除了已順利打入中國及東南亞市場之外，並正逐步拓展西歐、南歐等歐洲市場，歐洲臨床學術報告將於 5 月正式發表。此外，安克近日正式入主聲博科技，聲博科技是全方位的超音波設備公司，成功研發製造的高端超音波替代探頭是全球唯一取得美國 FDA 上市許可及歐盟 CE 認證，有利進行超音波軟硬體的整合，並取得技術領先及競爭優勢，股價攻漲停。其它生技股亞獅康 (6497)，保瑞(6472)，慧智(6615)，寶齡富(1760)，達爾膚(6532) 等漲停! 風電股上緯投控 (3708)，中鋼構 (2013)續漲停! 其它強勢股包括青雲 (5386)，麗臺(2465) 跌深反彈漲停，值得 (1597)，先豐(5349)，寶島極(3115)，尚志(3579)，正達(3149)，青鋼(8930)，隆大(5519)，台蠟(1742)，中福(1435)，家登(3680)，信昌化(4725)，熒茂(4729)，亞力(1514)，彬台(3379)，宏洲(1413)，柏騰(3518)，統懋(2434) 等也亮燈表現亮眼。

明日是清明連假前台股最後交易日，看法不變: 連假前震盪累積能量，連假後能量將釋放，會有大行情，不過一點提醒目前籌碼對多方不利，選股請鎖定具題材以及三月將公佈營收表現亮眼個股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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