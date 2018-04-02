近8成上班族是「三明治族」還有近半民眾不生小孩

台灣人普遍低薪，連帶影響生育率，根據人力銀行調查顯示，四成八的勞工沒有計畫生小孩，其中，66.3% 的人怕錢不夠養小孩；此外，除了生小孩的問題外，同時有長輩需要扶養的「三明治族」比例也高達 77.9%，因此不少上班族認為，每一胎的生育補助至少要在 3 萬塊以上、每月的育兒津貼至少要達 6 千元以上才夠。

根據 yes123 求職網調查顯示，年滿 20 歲以上的成年勞工當中，有 63% 的人沒有小孩，若以人生規畫來看，52% 的人有計畫生小孩，剩下的四成八沒有計畫生小孩，其中 13.9% 屬於已婚但沒有計畫生小孩。如果有計畫生小孩，調查發現有 70.3% 想生 2 個，有 19.6% 想生 1 個。

探究勞工不想生小孩的原因，調查顯示，66.3% 的人怕賺的錢不夠養小孩、42.2% 的人覺得買不起房子，沒法給小孩一個家，還有 28.9% 的人覺得工作忙，沒有時間照顧小孩，23.5% 的人則是不滿意台灣教育體制，認為社會太亂，擔心小孩被傷害或學壞的也有 21.9%。

政府為了鼓勵生育，目前官方提供的育兒津貼，每個月大約介於 2 千至 3 千元，婦女生育獎勵大約為每胎 1 萬到 3 萬塊。對此，有 80.3% 的上班族指出：「根本不夠，不會因為政府的生養育獎勵或補助，而生或多生一個小孩。」調查也顯示，62% 的人認為，每一胎的生育補助至少要在 3 萬塊 (含) 以上才夠，50.2% 的人認為，每月的育兒津貼至少要達 6 千元 (含) 以上，31.6% 則認為至少要有 5 千元。

目前有小孩的話，合計有 88.2% 屬於雙薪家庭，其中 70% 是雙薪家庭且有長輩需扶養照顧，18.2% 是雙薪家庭，但尚未有長輩需扶養照顧，其餘的 11.8% 屬於單薪家庭，其中 7.9% 是非雙薪家庭，且有長輩需扶養照顧，3.9% 是非雙薪家庭，但尚未有長輩需扶養照顧。

人力銀行指出，有子女、同時有長輩需扶養照顧的，也就是所謂「三明治族」、「夾心餅乾族」的比例，合計更達到了 77.9%，且不論是否目前雙薪，或是否有無長需輩需扶養照顧，對於目前生活，感到財務吃緊的比例，也高達了 74.4%。

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