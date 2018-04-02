法國國鐵工會反改革 今起大罷工3個月 規模前所未見

因不滿政府提出的改革計畫，法國鐵路員工將在當地時間周一 (2 日) 晚間開始展開為期 3 個月的間歇性罷工，屆時法國高鐵將僅有 1/8 班次營運。

綜合星島日報、中新網報導，法國國鐵 (SNCF) 工會號召會員由周一晚起到 6 月 28 日，採取每周罷工至少 2 天的方式，共計罷工 36 天，乘客應有所準備，未必所有班次都能正常運行。

法國國鐵員工過去也曾罷工，但這次行動特別久，以往從未有過，影響規模可能也特別大。在國鐵訂票網站上，本周已有許多班次不開放訂票。

受罷工影響，預計 3 日法國全國鐵路運輸將受到嚴重影響。工會方面稱，鐵路員工將積極回應罷工號召，鐵路交通將嚴重受到影響。預計當天將有 48% 的鐵路員工響應工會罷工號召，而參加罷工的鐵路司機將達 77%。屆時法國高鐵僅有 1/8 班次運行，區間列車 1/5 運行，郊區快線列車也受到影響，C 線列車僅 1/5 運行。

法國國鐵總裁佩皮在《星期日報》訪問中預告，有些路線可能會因扳道員罷工而停駛，每天下午 5 時起將公告次日的主要路線班次是否運作，也會以短訊或電郵通知預先訂票的乘客。目前正值復活節假期，佩皮再度提醒乘客，周一到周四的行駛班次會很少，出遊最好考慮火車以外的交通方式。

國鐵為試圖降低罷工造成的影響，提議針對願意在罷工期間正常上工的車長發給特別獎金，一個月約 150 歐元。國鐵員工響應這波罷工的原因，是抗議政府的國鐵改革計畫。計畫包括開放競爭，以及取消國鐵員工特權，例如近似終身僱用的保障、比一般勞工多一天有薪假、本人或親屬享有車票優惠價等。

法國交通部長伯爾納 (Elisabeth Borne) 在接受《巴黎人日報》訪問時表示，沒人能理解工會為何要採取「長期、百害無一利的」罷工，政府明明願意對話。

但媒體援引最新民調顯示，儘管罷工給法國民眾造成不便，仍有 46% 的法國人認為，罷工有理。