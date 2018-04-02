蘋果軟板廠籌資急 台郡擬發ECB籌資35億元 Q2完成

蘋果軟板廠今年積極籌資，繼嘉聯益 (6153-TW) 以每股 38 元辦理 7684 萬股現金增資案，完成募集約 29.2 億元資金後，台郡 (6269-TW) 也正式向證期局送件擬發行 1.2 億美元 ECB(海外可轉換公司債) 籌資，籌資規模達 35 億元，遠勝嘉聯益，今 (2) 日申報生效，預計最快第 2 季完成募集。

PCB 全製程廠今年籌資擴廠案以軟板業最積極，主要在針對 5G 通訊應用及細線路等新世代產品的產能擴充規劃，包括嘉聯益及台郡都有市場籌資案。台郡此次發行第三次無擔保公司債的籌資案，由元大證主辦，依規劃籌資時程，台郡籌資 1.2 億美元 (約 35 億元新台幣) 案，籌資規模勝過嘉聯益，最快第 2 季完成募集。

台郡已公布去年財報，稅後純益達 30.57 億元，年增 34.35%，每股純益 10.07 元，因應 5G 、軟板細線路化，已通過資本支出 94 億元計畫，預計 2018 及 2019 年兩年各分別支出一半，分別在高雄市、大陸江蘇省昆山各興建一座新廠。

台郡今年前 2 月營收 42.51 億元，年增率 38.05%，法人估台郡今年第 1 季獲利將優於去年同期，全年營收將與去年相同，第 2 季營收將較第 1 季弱勢。

嘉聯益把握軟板天線訂單翻身契機，辦理現增案籌資並在台急覓購置大型現有廠房供設備進駐，以趕上今 (2018) 年手機市場旺季投產，公司確定將以 15.7 億元買下位在桃園科技工業區內的旭晶能源 (3647-TW) 現有廠房，法人估計，嘉聯益本次投資新產能資金將達到 100 億元以上，預計 6 月底前進駐新廠。