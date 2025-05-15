〈台幣〉外資匯入動能強 收升9.5分至30.189元

新台幣 今 (15) 日早盤一度小貶，隨後呈現強勁升值態勢，終場收在 30.189 元，升值 9.5 分，台北外匯經紀公司成交值 12.81 億美元。

觀察主要亞幣，仍呈現漲跌互見，以韓元、日元續揚超過 0.6% 最強勁，新台幣收升 0,31%，星元升逾 0.2%，泰銖和人民幣微貶，美元指數則續跌 0.2% 左右。