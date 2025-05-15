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〈台幣〉外資匯入動能強 收升9.5分至30.189元

鉅亨網記者王莞甯 台北

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新台幣收升9.5分。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (15) 日早盤一度小貶，隨後呈現強勁升值態勢，終場收在 30.189 元，升值 9.5 分，台北外匯經紀公司成交值 12.81 億美元。

法人指出，外資匯入帶動的台股資金動能偏強，有利 AI 概念股帶領指數往年線 22296 點邁進。



新台幣今日貶值 0.6 分開出後，快速走升，終場收在 30.189 元，升值 9.5 分，全日高低價差 1.54 角。

觀察主要亞幣，仍呈現漲跌互見，以韓元日元續揚超過 0.6% 最強勁，新台幣收升 0,31%，星元升逾 0.2%，泰銖人民幣微貶，美元指數則續跌 0.2% 左右。

統一投顧表示，美中關稅互降、美國撤銷 AI 晶片限制、Computex 展在即、黃仁勳來台演講，加上鴻海、廣達 14 日法說會報喜，台積電舉辦技術論壇揭露 A14 最先進製程技術，眾多利多因素聚集，AI 概念股可望帶領指數往年線邁進。

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