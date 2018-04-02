鄉林集團轉投資涵碧樓文創度假酒店 計畫兩年後A股掛牌上市

鄉林 (5531) 集團轉投資南京涵碧樓文創度假酒店，昨 (1) 日在象徵「吉祥如意」的 999 羊群環繞下，盛大舉行開幕典禮，集團董事長賴正鎰指出，中國消費力成長驚人，集團未來計畫在中國投資 30 間涵碧樓酒店，他也考慮在兩年後，將涵碧樓在大陸 A 股掛牌上市。南京涵碧樓文創度假酒店是集團第三座涵碧樓度假酒店，集團耗時七年規畫，投資 40 億元人民幣(含土地)，以每平方米平均造價近 2 萬元人民幣，打造位處南京河西濱江地區，集合住宅、寫字樓及酒店的大型綜合開發案。



選定南京之因，賴正鎰表示，南京是六朝古都，擁有 900 萬人口，鄰近輻射地區有 1.2 億人口，南京有非常多的景點及古物，以及自然景觀，是一個適合停留的城市，透過調查，希望涵碧樓的進駐，能帶動南京市的旅遊觀光。



此外，賴正鎰說，南京人消費力特別強，涵碧樓自助餐訂價每客 378 元人民幣，與台灣自助餐每客換算人民幣約 200-250 人民幣相較，消費力更強，涵碧樓宴會廳還沒開幕，已有 180 位預訂婚禮宴席，反映出南京市旺盛的生命力。



涵碧樓總經理賴鼎超是賴正鎰長子，現負責打造南京涵碧樓業務。他說，與青島及日月潭涵碧樓不同之處在於，南京涵碧樓是高樓型酒店，定位為城市的休閒度假酒店，由於酒店地處河西濱江區市中心，在設計時，留一半的空間做景觀及植栽，以此營造休閒感覺，讓旅客只花 20-30 分鐘車程，就能體驗到國外度假感覺。



他強調，涵碧樓的全日自助餐餐廳，將把養生健康蔬食帶來南京，並設計出「龍蝦十二吃」菜式，以及蔣府私房菜，希望在南京餐飲業帶來新的旋風。



南京涵碧樓特別重視藝術文化音樂等元素，二樓商場將有餐飲、文創、書店約 30 家進駐；此外，南京涵碧樓也另規畫有 30 間房間，做為月子中心，中國大陸在二胎化政策下，酒店月子中心商機甚大，產婦願意花費一個月 8 萬人民幣做月子，住房率可望達 100%，預計今年底完工。



有鑑於鴻海 (2317) 旗下富士康工業互聯網公司 (FII) 光速獲准在大陸 A 股上市，南僑 (1702) 子公司上海南僑也將跟進，記者詢問賴正鎰是否有在 A 股上市計畫？他說，涵碧樓子公司合併在 A 股上市案已在進行，青島及南京兩家涵碧樓，再加上成都涵碧樓及今年下半年即將開賣的成都住宅開發案，業績已可符合申請條件，與母公司分拆合併後，規畫在兩年後在 A 股上市。



鄉林集團旗下的涵碧樓酒店，包括台灣的日月潭、大陸的青島及南京三處，今年營收目標近 3 億元人民幣，鄉林集團未來會選在成都、蘇州、揚州、金華、三亞等地進投資項目。



賴正鎰說，鄉林集團的「1030」計畫，原本是計畫在十年內，投資 30 家涵碧樓酒店，但考量到工程速度及回收期問題，他預計花比十年更長的時間進行此一計畫。除此之外，他也想到美國及歐洲等地拓展酒店事業，持續擴大涵碧樓其營運版圖。



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