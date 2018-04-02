4月電價漲沈榮津：小商家一天多4到11元

4 月開始實行新電價，平均漲幅約 3%，就怕帶動物價也跟著上漲，經濟部長沈榮津今（2）日回應，以每月用電量 2 千到 3 千度的小商家來說，1 天影響的電費是 4 元到 11 元，「若是利用這個藉口會影響物價的話，覺得可能希望大家要共體時艱。」

4 月 1 日將上路的新電價，將原定電價每度 2.5488 元，調漲為 2.6253 元，平均調漲 3%，雖然 500 度以下住宅用戶及 1500 度以下小商家不調整，雖說台電公布約有 8 成以上用戶不受影響，但還是引發許多不滿及反彈聲浪，就怕物價應聲而漲。

針對 4 月電價上漲，經濟部長沈榮津今日出席立法院經濟委員會時指出，民生用電部分，大約有 85% 不受到影響，小商家則是 82%，整個對對消費者物價指數 CPI 的影響，根據主計總處分析，只有增加 0.08%。

沈榮津舉例，以小商家來說，如果用電量 2 千度的話，1 個月影響的金額是 113 元，除以 30 天，1 天影響的電費大約 4 元左右，若是用電量 3 千度的小商家，1 個月影響的金額是 340 元，換算下來 1 天增加 11 元。

沈榮津說：「若是利用這個藉口會影響物價的話，覺得可能希望大家要共體時艱。」

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