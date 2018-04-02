【異動股】券商概念股快速走強 國金證券(600109-CN)漲超6%

今日早盤，券商概念股快速走強，截止發稿，國金證券(600109-CN)漲6.64%報8.99元，華泰證券(601688-CN)漲3.77%報17.89元，山西證券(002500-CN)漲3.75%報8.03元，中信證券(600030-CN)漲3.18%報19.17元，西部證券(002673-CN)漲3.10%報9.98元，中原證券(601375-CN)、東興證券(601198-CN)、國元證券(000728-CN)、海通證券(600837-CN)、招商證券(600999-CN)等股均有不錯表現。

國務院辦公廳轉發證監會關于開展創新企業境内發行股票或存托憑證試點若幹意見的通知。試點企業應當是已在境外上市的大型紅籌企業，市值不低于2000億元人民币;尚未在境外上市的創新企業(包括紅籌企業和境内注冊企業)，最近一年營業收入不低于30億元人民币且估值不低于200億元人民币，或者營業收入快速增長，擁有自主研發、國際領先技術，同行業競争中處于相對優勢地位。

機構認為，具有國際業務資質和聲譽的龍頭券商將在海外中資股發行CDR的過程中獲得更多業務資源和機會，既可以獲取即期的利潤(發行、托管、經紀等)，也可以獲得未來業務發展的機會，如拓展上市公司資源等。

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