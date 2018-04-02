【異動股】獨角獸概念股拉升 麥達數字(002137-CN)三連板漲停

今日早盤，獨角獸概念股快速拉升，截止發稿，麥達數字(002137-CN)三連板漲停現報13.43元，天華超淨(300390-CN)漲停報11.98元，朗新科技(300682-CN)漲停報28.70元，立昂技術(300603-CN)漲停報38.17元，星雲股份(300648-CN)漲停報61.07元，華西股份(000936-CN)漲8.54%報8.39元，越秀金控(000987-CN)漲5.80%報10.77元，張江高科(600895-CN)漲5.64%報14.23元，雙環傳動(002472-CN)、大衆公用(600635)、佳都科技(600728-CN)、合肥城建(002208-CN)等個股均快速拉升漲逾3%。

消息上，今年以來，監管層對支持‘新經濟’發展表態頻頻，預計未來相關配套政策還將加速落地，年内有望迎來CDR問世。與此同時，決策層、監管層也持續探索相關的政策，助力新經濟成長。

市場分析人士認為，從中長期看，高質量的龍頭企業陸續通過CDR上市將有助于降低優質成長股的稀缺性，助推成長股優勝劣汰，提升成長股的整體質量。

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