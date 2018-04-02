【異動股】芯片概念股持續拉升 北京君正(300223-CN)等多股漲停

臨近午盤，芯片概念股持續拉升;截止發稿，必創科技(300667-CN)漲停報62.79元，北京君正(300223-CN)漲停報32.44元，深南電路(002916-CN)漲停報86.10元，潤欣科技(300498-CN)漲停報15.21元，有研新材(600206-CN)漲9.76%報11.70元，博創科技(300548-CN)漲9.51%報49.39元，中穎電子(300327-CN)漲8.25%報30.98元，盈方微(000670-CN)、長川科技(300604-CN)、晶方科技(603005-CN)等股均紛紛漲逾7%，江豐電子(300666-CN)、聚燦光電(300708-CN)漲逾6%，東軟載波(300183-CN)、蘇州固锝(002079-CN)、亞翔集成(603929-CN)等股漲超5%。

消息面上，財政部等三部門發布《關于集成電路生産企業有關企業所得稅政策》，2018年1月1日後投資新設的集成電路線寬小于130納米，且經營期在10年以上的集成電路生産企業或項目，第一年至第二年免征企業所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業所得稅，并享受至期滿為止。

2018年1月1日後投資新設的集成電路線寬小于65納米或投資額超過150億元，且經營期在15年以上的集成電路生産企業或項目，第一年至第五年免征企業所得稅，第六年至第十年按照25%的法定稅率減半征收企業所得稅，并享受至期滿為止。

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