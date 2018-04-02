〈鉅亨主筆室〉川普拔開潘朵拉！中美水火難容？

壹、前言

(圖一：日圓兌換美元長期曲線圖，鉅亨網首頁)

在 1985 年到 1995 年間，美國也曾動用過「301 條款」與「匯率操縱調查」等工具對付過日本的經濟崛起。最強力的政治干預發動於，1985 年 12 月 22 日著名的紐約「廣場會議」(Plaza Accord)。美國邀集日本與西德 (未統一)、法國與英國等等，工業國家商務部長在廣場飯店開會；思考解決美國持續貿易逆差。最後在非美其它國家一致要求下，日本順應這項會議重大決議：日圓匯率升值，相對條件是讓日圓成為 SDR 準備貨幣。日圓匯率自此開始顯著升值，由 250 兌換 1 美元不到 1 年內，就升到 200 兌換 1 美元；企圖讓美國多年貿易逆差獲得改善。敏感的國際金融市場當然不會放棄這大好機會，熱錢因此蜂擁買進日圓資產；結果引發資產價格大幅上揚，最後日本房地產泡沫化，進入長達幾十年的通貨緊縮。在 1989 年日本股市崩盤後，美國還是照既定長期經濟戰略，國會與白宮繼續運作對日本進行「301 條款」調查，以此要求日本開放汽車與農產品市場。天上沒有掉下來的禮物，這一套操作程序是美國回應給，每一個經濟崛起在美國賺到大錢的新興國家，補償美國的「標準作業流程」SOP。

貳、偌大的太平洋絕對可以容納兩大國？

(圖二：上證股價指數日 K 線圖，鉅亨網首頁)

但 2003 年起物換星移，歌詞不同但曲調重彈；這次是用相同的流程回應快速崛起的中國經濟。與當時日本相比不一樣的是，中國企業在美國賺的錢更多；而且對新科技技術的學習速度更快。如果將日本回應美國方式，比喻為是「練武士刀」，則中國則好像是對美國在「打太極拳」。相對於當時日本對應模式，顯得較為沉穩或是遲緩與拖延。2003 年美國也同樣邀集 G20 成員國，在法國巴黎開會要解決貿易逆差；中國也被要求人民幣升值，換取成為 SDR 準備貨幣地位。但是人民幣是以極為緩步方式順應，從 2005 年 7 月 1 日才開始，像是蝸牛一般由 8.2 兌換 1 美元升值到，2014 年 6.04 兌換 1 美元。在人民幣啟動升值列車後，到歐巴馬總統執政時代，美國對中國企業透過購買、或是入股等方式，由美國取得高科技技術已相當在意。雖然川普上任美國總統後，表面上兩國元首親切互訪，中國也刻意在互訪之際，對美國波音客機與農產品，釋放出龐大採購金額；也承諾未來將持續採購美國產品。但這顯然多不為美國完全滿足，就在 2017 年中美國就迫不及待，開始由輪胎等產品課徵高額輸美關稅，先下手下馬威。2018 年 2 月啟動鋼鐵等 25% 關稅；最後川普終於發動猛烈攻勢，在 2018 年 3 月 22 日引爆貿易戰爭。川普以總統的身分簽署中國「經濟侵略備忘錄」，擬定對 1,300 項中國輸美產品，動用 301 條款課徵高額關稅。美國雖然也是政黨政治，常常四或八年就換黨執政；但對國際經濟與政治，軍事策略與方針卻沒有不連續。誰當總統多會朝著，一個該長期運作的 SOP 方向前進。

(圖三：美國前國務卿希拉蕊女士，AFP)

就誠如美國前國務卿希拉蕊女士所言，偌大的太平洋絕對可以容納兩個大國。美國內需市場之大，絕對可以讓中國經濟崛起；但美國在適當時候也會喊停，或是更積極地要求回報。這次川普直接簽署備忘錄，還用「經濟侵略」一詞。這顯然是美國發現中美貿易情勢，已經到它所無法容忍的地步了。川普也刻意在此項經濟建設盤算中，無形中也暗藏逼迫中國企業到美國投資；這會與之前他的減稅策略，形成利誘與威脅雙重效果。在此情況下，再笨的企業 CEO 當然多知道，美國人非常有錢、也非常慷慨；但從今而後要賺他們的錢、就要去美國設廠投資。

叁、美國發動貿易戰爭絕不是一時興起，是對準中國產業心臟！

川普首先點名的，是對準中國的 1,300 項目產品祭出「301 條款」；包含中國的電子科技、通信設備，與中國工信部「2025 工業 4.0」。這的確是內行人幹的事、高手過招行為，川普絕對不是突然抓狂。是美國經濟與產業最頂尖智囊，經過長期研究、追蹤與討論後，非常準確地對準對方核心目標的一種攻擊性戰術。川普對準的目標，這些多是現在與未來中國產業核心發展心臟。產業發展最講究的是技術，一旦技術被破解與學習，等同將獨占市場釋出給大家分享；甚至是商機拱手讓人。當中國華為公司進入全球智慧型手機三強，與創出 5G 的「通訊標準」(Standard)，且中國對於資本市場的改革，將全面引進阿里巴巴、騰訊公司等等這種跳躍性成長；這三大信號使美國認定與更確認，中國的科技技術水準已對它形成威脅。此時此刻就是美國產業界，決定對中國動手時刻。

科技發展的頂端就是「訂標準」，1944 年時是美國將黃金官價訂為每盎司 35 美元。同時也是美國組織出來的 IMF，將美元訂為各國貨幣匯率兌換標準。由中國企業訂下標準等同要求，美國 5G 通訊也要依照「華為規範」？這對美國科技業事無法再忍受的。台灣的產學者多知道，即使兩岸在九二有共識時代，但我方產業工會一提到參與產品標準的討論；對岸工信部一律閉門謝客、敬謝不敏。中國企業的技術成長之快速，已觸及美國科技紅線。近幾年中國北大、清華與交大學術菁英，一批又一批到德國西門子公司集團學習「工業 4.0」；又一批再一批到美國麻省理工學院 (MIT)，進入最頂尖的 AI 研究團隊 CASL 實驗室。中國學者相關於 AI 學術研究報告，有效數量緊追在美國之後。美國難道還有比 AI 更先進、更具爆炸性科學技術可傲視？美國非常了解，習近平領導下的中國，就是美國潛在最強競爭對手。再讓習近平帶領中國十多年，一旦連金融產業與生技產業技術也被追上；連人民幣使用量，也多在「一帶一路」下加速成長，如果… 則「最偉大的美國」將逐漸成為過去。德國的「工業 4.0」是指將所有科技技術整合，以此面對複雜高端科技產品生產，達到迅速解決問題、突破瓶頸目的。進一步的「工業 5.0」是指，人類智慧與 AI 自動化機器整合後對產品的 Solution。

(圖四：代表工業 4.0 的機器手臂，引用自先探周刊)

不要說工業 5.0，光是工業 4.0 就是第四次工業革命。當中國本身還在進行，所謂鋼鐵與傳統製造業供給側改革之際；美國的菁英卻對中國科技的進步心驚膽顫。這就是美國能成為最偉大國家精神所在，具有競爭但非鬥爭、視人以對方長處為主的國家發展特質。其實這種群性特質，在台北市的優質學校中就可以見到；如私立靜心中學、建國中學、成功高中等，同儕之間多是如此競爭劇烈、合作也很密切。

當然中國也是有備而來、不是省油的燈，對應美國的策略與層次相當清楚。目前現身與川普對話廝殺官員，多還是在國務院副總理級官員；更遑論是李克強與習近平。殺雞焉用牛刀，美國最重要也最後一張主戰的牌，就是川普本人；他在 2018 年 3 月 22 日中午簽署，所謂中國經濟侵略備忘錄後，就已經投入戰場無法抽身了。可是現在中國方面在跟他玩這場賽局的，卻只有中國駐美大使崔天凱、外長王毅、商務部、劉鶴、楊潔箎等。中國回應的反報復，也是對準對美國大選影響關鍵，政治敏感產業農業。中國對美國高粱作物的關稅進行反報復。農作物是美國弱勢產業，歷年來美國要求所有東北亞國家要開放美國豬肉、牛肉、動物內臟等進口所為就是選票；這些來往過招的廝殺多在非常迅速。如果將中國這一方視為防守一方，而將美國視為攻擊一方；則中國的反應也是一點多不含糊。以個體經濟學賽局理論情境檢視，這是雙方多使用了，看起來要準備走入囚犯困境的殺手鐧，但最後卻還是有納許均衡機會。雙方戰火的底線會在哪一種階段？

肆、結論：雙底摸底成功後？進入納許均衡！

(圖五：美國政府 10 年期公債殖利率日曲線圖，鉅亨網首頁)

由中國駐美大使崔天凱用力回應，中國可能要開始減持美債；這重量級招數就可驗證；美國這次回應「經濟侵略」是來者不善，打到中國的要害。美國是講究 SOP 的國家，雖然表面上看來白宮戰將不斷換人，但經濟作戰智庫策略是一脈相承。在川普手上對中國經濟侵略回擊策略，必然還有非常多的備案懸而未用。可預期的有關智慧財產權 201 條款，與反傾銷、反補貼等懲罰性關稅，與廣為人知的 301 條款多已經動用；再接下來的是「匯率調查」。中國方面一定會對川普提對策，2017 年川普到中國訪問，或是習近平到美國訪問；中國企業在習近平統御領導下，對美國進行大採購。一次大採購是無法滿足美國需求，那就是由軟轉變稍微硬的態度、正面迎戰。要打才知道雙方實力有多雄厚，手段大概有哪一些；當雙方多知道對方底線後，這場貿易戰爭的賽局才會進入尾聲。就跟美蘇冷戰時期一樣，當雙方多理解對方有多少核子彈頭，對準白宮與克里姆林宮後，接著才談和解；這就是由囚犯困境轉折到邁向納許均衡之路上。

(提醒：本文為財金研究分享無政治立場，運用財務理論分析時事，有諸多假設性議題、對股市無多空立場；說明與判斷無任何貶損，只為研究用，不為任何引用者行銷或投資背書。)