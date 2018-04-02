【鐘國忠專欄】台股類股二大操作原則

台股 Q1 在大漲又大跌中最後上漲約 2.6%，雖不是很高，但跟國際股市走勢或銀行定存獲利來比，目前仍是表現還不錯。您 Q1 是獲利或虧損？如果不順心者，提醒您再回顧去年 12 月初筆者提到《2018 年台股配置方向守則》後再出發！

Q1 外資不捧場台股

轉眼間，今年 Q1 已過去了，在面對 Q2 前，相信有多數投資人都應該會認為今年股市不好操作，因此觀望心態居多。然而物價上漲也是您所面臨的問題，因此除非有好的投資管道，否則股市仍是一個保值的管道，Q1 台股上漲約 2.6%，年化報酬率約 10%。

而台股之所以不好操作，主要是外資 Q1 不捧場，如果就集中市場 Q1 各月外資買賣金額來分析，其 1~3 月分別是 1 月買超約 757 億、2 月賣超約 993 億及 3 月賣超約 449 億元，整體 Q1 是賣超約 685 億元金額，也就是 2 月以後，外資單月操作偏向調節居多，所以您應該會發現，過去您熟悉的大型權值股不太會漲，反而以上櫃市場走勢表現較好，因此在外資市場調節意願沒改變前，大型權值股漲勢仍將會較更溫和。

提醒今年類股操作二大原則

正因為難操作，因此類股選擇很重要，筆者也將在去年 12 月初預期 107 年分析類股選擇中的漲跌幅做一個追蹤分析，當時分析主要類股選擇重點與 Q1 後的追蹤如下：

1. 產業趨勢主導一切：股價走勢長期是跟產業發展是呈正向變動，因此筆者仍看好電子類與機械類。台股 Q1 漲幅約 2.60%，比大盤強勢主要類股約有 7 大類，其中電機類 4.94% 在七大類漲幅排第 2，而電子類 3.52% 則排第 6 名，大致上還在預期當中，而電子業與機械業仍是目前可走較長期的成長產業。

2. 次年續強不易：去年 12 月初曾提到，不管台股 107 年漲或跌，106 年續強類股 107 年能再續強者，大概應該也僅約 1~2 大類股，反倒是之前落後大盤類股，107 年有不小機會可能優於大盤；同時特別強調優於大盤不代表是一定會漲，但市場清楚至少選這些類股，107 年打敗大盤機率是相對高。Q1 目前有 3 個類股打敗大盤者，都在去年落後大盤，包括有百貨類 5.83%、化學生技醫療 3.93% 與營建類 3.73%，其中化學生技醫療類如果把它再區分出來，光生技指數就大漲高達 9.44%。至於去年漲幅第二玻璃陶瓷，則在 Q1 跌幅 - 13.98% 落在倒數第一，而去年漲幅第一的造紙類，則在 Q1 跌幅 - 10.45% 落在倒數第二，跟先前叮嚀的操作於原則應該很接近，因此年初或去年底如持有這些類股者能適當換股操作，至少跌幅可減少，甚至於若能轉到落後類股中布局還可再獲利。而其中唯一類股走勢較超乎我的預期就是營建類，其在 Q1 漲幅 3.75% 暫時排在第 4 名，就產業景氣面來分析，漲幅還超過電子類股，有點跌破我的眼鏡，不管其是因高股息殖利率上漲或者剛好 Q1 底時又是營建 329 檔期，對於該產業後勢，投資人可再多費心觀察。

整體而言，今年指數在 Q1 已告訴投資人，今年指數大幅波動將會常見，因此類股選擇真的要特別注意，至 Q1 為止，尚在去年分析的推論中。但目前離年底還有 3 季，Q1 漲多者不代表會持續打敗大盤，相反地，Q1 跌多者或未漲到，也不代表會一直落後大盤，但希望您能記住今年台股選股操作二大重要原則，未來您仍有機會再操作獲利！

附表：近 3 年與 107 年 Q1 各類股走勢與大盤之比較