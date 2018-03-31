專家：技術難超越＋美國私心 中國半導體業突破重圍長路漫漫

3 月 23 日，美國總統川普簽署總統備忘錄，計畫對至少 500 億美元的中國進口商品徵收 25% 的關稅，並將制定新的投資限制條款。而除了希望減少 1000 億美元貿易逆差等要求外，美方發佈的「301 調查」報告還對中國「晶片」產業獲取境外企業智慧財產權的方式，以及跨境收購等有所指責。

〈嚴重依賴進口，貿易逆差擴大〉

《華夏時報》報導，晶片在中美貿易戰中地位凸顯的原因之一在於，中國是世界上最大的半導體晶片消費市場，但長期以來，中國積體電路嚴重依賴進口，貿易逆差持續擴大。

中國半導體行業協會 (CSIA) 的統計資料顯示，2017 年中國積體電路的產品需求達到 1.40 兆元 (人民幣，下同)，但國內自給率僅為 38.7%。同年中國積體電路進口額超過 2600 億美元 (1.63 兆人民幣)，已經替代原油成為中國第一大進口商品。同時積體電路的貿易逆差在 2017 年再創新高，達到 1932 億美元 (1.2 兆人民幣)。

在強大的晶片進口需求中，美國是中國重要的晶片進口國。商務部 2017 年 5 月發佈的《關於中美經貿關係的研究報告》顯示，美國出口的 15% 的積體電路都銷往中國。

中國早已是美國晶片廠商的重要市場。財報顯示，高通 (Qualcomm)2017 財年在中國大陸的營收為 145.79 億美元，占總營收的 65%。早在 2010 年，高通中國大陸市場的營收比重就達到 29%，超越韓國成為其最大市場。

另一家存儲晶片巨頭美光 (Micron)2017 年在中國大陸市場的營收達 104 億美元，占其總營收的 51%。而中國大陸市場在美光總營收中的比重在 2013-2016 年間都保持在 40% 以上。

全球晶片業格局目前十分穩固。以存儲晶片為例，目前全球 2 大主流記憶體 DRAM 和 NAND Flash 已經形成相對壟斷格局。2017 年三星、SK 海力士和美光 3 家共計占 95% 的 DRAM 市場，而 NAND Flash 市場則被三星、東芝、西部資料、美光、SK 海力士和英特爾 6 家瓜分。

在移動端的晶片領域，Counterpoint 對 2017 年第 3 季的統計資料顯示，高通以超過 40% 的市佔率位居第 1，蘋果以 20% 的市佔率位列第 2，後續依次是聯發科、三星以及中國的海思、展訊。重點在於，2016 年 Q3 的市佔率排名與之完全一樣，只是具體數字有所出入。

〈內憂外患夾擊〉

中國企業在全球晶片產業格局中長期處於中低端領域。目前中國能自主製造類比、分離等低端晶片，但邏輯、存儲等高端晶片目前都無法自給。此外，紫光展銳、華為海思等企業還能夠生產手機所用的射頻晶片和基帶晶片。但海思和展訊 2017 年第 3 季分別佔據 8% 和 5% 的市場份額。據瞭解，海思的麒麟晶片都用於華為自身，外部還沒有採用。

中國企業在全球晶片產業鏈上也較為弱勢。在設計、製造、封測等眾多環節中，中國企業僅在較為低端的封測領域處於第一梯隊。

外患的同時還有內憂。中國晶片企業的本土戰場，已有許多國際晶片巨頭前來建廠，搶奪市場份額。最新的建廠消息來自韓國三星。3 月 28 日，三星在陝西西安的半導體工廠二期宣佈投建。該廠一期的累計投資金額達到 100 億美元，目前已經有生產線全線運行。而二期生產線投資規模在 70 億美元左右。

〈自給自足迫在眉睫〉

在具有針對性的美國貿易戰開打之際，中國提升晶片自給自足程度已經迫在眉睫，國家高層已經高度重視。在資金方面，2014 年中國成立了國家積體電路產業投資基金來扶持晶片產業鏈上的相關企業，投資資金一期超過 1387 億元。2018 年 1 月，消息指該基金的第二期募資也已經啟動，預計規模達到 2000 億元。

中國企業還試圖採取走出去併購的模式。紫光集團曾在國內外的晶片領域掀起一連串併購。2016 年，在紫光集團曾試圖以 240 億元入股西部資料最終流產後，雙方在當年 9 月宣佈成立合資公司，其中紫光集團旗下紫光股份持股 51%。2015 年，紫光集團還傳出試圖以 230 億美元收購美光，但也因國家安全問題最終落空。

對中國晶片產業來說，製造是未來相對能夠快速突破的一個環節。賽迪顧問積體電路產業研究中心總經理劉堃表示，中國大陸 12 英寸的晶片生產線在加速建設，目前在建或者準備建設的有 20 多條。他預計，2020 年左右，國內晶片企業在製造環節會實現比較快的發展。

中國晶片企業紛紛投入重金。在存儲晶片領域，紫光集團旗下的長江存儲投資 240 億美元的 3D NAND Flash 生產線、福建晉華首期投資 370 億元的 DRAM 利基型晶片生產線，以及合肥長鑫總投資 494 億元的 DRAM 生產線，此前都預計在 2018 年投產。

IHS 半導體分析師何暉認為，國內晶片無法擺脫進口依賴，源於技術很難超越。國外晶片巨頭的技術積累了幾十年，中國企業還有漫長一段路。她表示，美國有自己的產業保護，不希望中國太快超越。

劉堃也表示，中國晶片企業在技術方面整體來說相對落後。此外，一些晶片巨頭的技術基礎非常雄厚，一些智慧財產權無法避開。

但值得注意的是，隨著人工智慧的爆發，寒武紀、地平線、深鑒科技等國內 AI 晶片領域的初創企業紛紛拿到融資。劉堃認為，針對定制化的晶片改造，有利於國內晶片企業提前佔領特色領域。

但他也認為，雖然中國在 AI 晶片領域相對走在前列，但是這種爆發源於下游應用的帶動。如果應用沒有起來，還是會影響到整個市場。