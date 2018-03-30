白宮顧問挑明：對華徵稅瞄準「中國製造2025」

美國總統川普上周簽署「301 調查」備忘錄，對約 600 億美元中國進口商品徵收附加稅，令中美陷入貿易戰邊緣。白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 表明，徵稅對象將瞄準「中國製造 2025」行業，因為中國的這項計畫，意味其他國家不會有任何未來。

納瓦洛接受彭博社訪問時表示，川普所簽署對中國商品課徵高額關稅的計畫，毫無疑問就是直指「中國製造 2025」的相關產業，包括人工智能、機器人、量子計算等。

納瓦洛說，美國《貿易法》301 條款就是為解決知識產權盜竊和強制技術轉讓。

納瓦洛認為，中國對外宣布「中國製造 2025」計畫，等於向世界其他國家宣告，中國未來將主宰所有新興行業，其他的經濟體不會有任何未來。

此前，美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 也在參議院作證時直言，「中國製造 2025」的 10 大關鍵領域將被列為徵稅的「重點」對象。

中國國務院在 2015 年 5 月推出「中國製造 2025」方案，揭示未來中國從「製造大國」往「製造強國」邁進的 10 年行動綱領。

該方案內容，中國將致力於 10 大領域發展，包括：新一代信息技術產業 (包括 5G 技術)、高檔數控機牀和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械。