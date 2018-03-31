中國首宗無人機走私案 1.5萬支iPhone滑進深圳

中國媒體週五 (30 日) 報導，當局破獲一起罕見的走私案件，逮捕 26 名嫌犯，係因嫌犯將價值高達 5 億元人民幣 (7980 萬美元) 的 iPhone 手機，利用無人機高飛 200 公尺的能力，自香港走私至深圳。

深圳海關週四表示，這是中國第一起無人機走私案件，走私量估計多達 15000 支 iPhone，走私一台約可賺近百元人民幣。根據報導，嫌犯使用無人機將兩根長度 200 公尺的纜線從深圳拉到香港，接著香港一側的同夥將線固定住以後，就利用絞盤和固定在房頂上的滑輪運送貨品，每次可以裝 20 支手機。

走私算是「另類的」無人機應用，但事實上無人機還有著更多的潛力應用區域：

無人機、大商機

自 2015 年被譽為「無人機元年」後，無人機市場便急速增長，根據高盛研究的預測， 從 2016 年早期到 2020 年，得益於逐漸增長的商用和政用市場，無人機將有 1000 億美的市場機會。

高盛預測，2016 年早期到 2020 年，無人機的消費者市場價值 170 億美元，而軍用市場價值高達 700 億美元，商用和政用市場價值達 130 億美元。

中國知名音樂製作人汪峰 2015 年利用無人機載鑽戒向章子怡求婚

無人機應用廣泛

無人機可以監測大範圍農田噴灑農藥的情形

無人機的客戶群遍佈官方、企業乃至民間團體或個人消費者，因為其應用越來越廣泛，早年僅在軍事方面偵測用途，近幾年已開發多種應用方式，諸如亞馬遜和淘寶利用無人機送貨、農業方面可監控災害，收集作物健康與產量的即時數據、能源公司利用無人機監控輸油管道和鑽塔、房地產業者對高樓或幅員廣大的地勢拍照與勘查、科技研究人員靠無人機計算阿拉斯加的海獅數量或進行氣候、環境研究，乃至於跟踪非洲大草原的獸群移動等。

美國媒體曾報導無人機可防止野生動物遭盜獵（詳看影片）

無人機廠商龍頭

中國無人機製造公司大疆（DJI）創新的產品在美國商用無人機市場佔據領先地位，根據 2017 年報導，無人機產業市場調研公司 Skylogic Research 表示，北美地區售價在 1 千美元至 2 千美元的無人機市場，大疆占有 66％的市占率；在售價在 2 千美元至 4 千美元的市場，大疆占了 67％的市占率。而在整個北美無人機市場，大疆占了 50％的市占率。

2018 年 3 月下旬，媒體報導大疆傳出正與投資者接洽，尋求 5 億到 8 億美元的 IPO 前融資，對公司的估值將達 150 億美元左右。路透報導，知情人士稱，大疆可能於明年進行首次公開發行（IPO）。大疆公司發言人對此傳言不予置評，僅稱目前無 IPO 計畫。

無人機爭議

2017 年 8 月，美國陸軍引用旗下研究實驗室及美國海軍的報告，指稱大疆創新的產品存在風險及漏洞，下令所屬單位停用由大疆創新生產的無人機，以及大疆零件或軟件系統，並卸載各種大疆應用程式，移除所有電池或儲存媒介，以保護軍事設備。

中國官媒《環球時報》引述《航空知識》主編王亞男稱，中國無人機這些年已經成為美國在該領域的最主要挑戰者，美軍給大疆無人機扣上「存在安全問題」的帽子後，不但對大疆在民用市場的聲譽會造成影響，更可以借機抹黑中國無人機的整體形象，熱愛「美國製造」的川普更有藉口可以轉單美國，討好國內軍火商。

近日炒得沸沸揚揚的中美貿易戰中，川普宣布計畫對中國進口價值 600 億美元的商品徵收關稅，其中有很大一部分是針對中國具有優勢的科技產品，無人機是否列在其中，尚不清楚，但美國貿易代表 Robert Lighthizer 曾稱，美國將對中國航太、資訊、通訊、機械工業在內的產品課徵 25% 的從價稅 。