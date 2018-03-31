鴻海旗下樺漢再收購早盤強漲4%、帆宣也跳空漲停

鴻海旗下工業電腦大廠樺漢 30 日召開重大訊息，宣布以每股現金 59 元公開收購設備廠帆宣流通在外之普通股，估計將砸下約 53.4 億元收購帆宣 51.12% 股權。樺漢董事長朱復銓，雙方合作將達到「整廠輸出」，搶吃 2025 中國製造商機。消息一出，帆宣今（31）日開盤跳空漲停，來到 53.8 元，樺漢也強勢漲 4% 以上，來到 499 元。

樺漢指出，公司為邁向全方位產業電腦硬軟整合 ODM、JDM 之系統服務商，結合樺漢旗下子公司之產品技術優勢，融合世界級產業電腦品牌「Kontron」所擁有的嵌入式運算平台技術，及終端應用服務「S&T」軟體優質能力，於工業自動化、網路安全、大數據蒐集、邊緣運算、手持終端等 IoT 領域產品發展，藉由技術、產品、產業垂直及水平整合，快速發展智能工廠之新領域，朝向真正工業互聯網核心層、AI 應用、智慧製造領導廠商邁進。

樺漢表示，帆宣在廠務工程自動化領域深耕已久，執行客戶端之廠務系統運轉超過 25 年以上，擁有豐富之製程設備、廠務設備經驗及系統資訊整合核心能力。而樺漢順應「中國製造 2025」、「工業互聯網政策」及「高效節能環保戰略」等中國大陸國家級發展商機，結合帆宣之智能廠務系統相關技術管理專業，可建置全大陸未來工廠之深度管理技術與產品。

樺漢董事長朱復銓雖沒有現身重訊現場，但透過手機連線表示，樺漢希望結合帆宣來補足智慧工廠的重要技術拼圖，達到「整廠輸出」，搶吃 2025 中國製造商機。

「建基台灣，布局中國大陸，放眼世界」樺漢將與帆宣於廠務設備管理、製造執行管理系統、整廠輸出等多面向提升製造互聯網之垂直與水平全方位發展優勢。雙方結合將加速擴張雙方營運規模及發揮整合效益，提升競爭優勢，以期創造台灣工業電腦在智能互聯應用，執世界牛耳的新紀元。

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