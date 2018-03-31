陸股大型股本季表現為2年來最差 創業板卻見強彈

今年以來陸股的表現令人難以捉摸，焦點由去槓桿轉向貿易戰，資產表現令人意外連連。由於 MSCI 指數預計 6 月份納入 A 股，在此之前，投資人恐怕得為如何布局大傷腦筋。
據《彭博》報導，陸股 2017 年由大型股領漲，但第 1 季這些股票跌幅最重，反倒先前受重創的小型股創下 2 年來最大漲幅。由於對流動性收緊的擔憂並未成真，中國國債結束連 5 季下跌。人民幣的表現最令人意外，升幅超越了最樂觀分析師的預測。
凱基證券駐上海策略師 Ken Chen 表示，當前大型股「太過擁擠」，而政府促進新經濟發展的計畫，則提高了較小型科技股的吸引力。不過 Chen 認為，下一季由於 MSCI 指數納入 A 股將帶來藍籌股利多，預計藍籌股與小型股的機會將更加均衡。
MSCI 將在 6 月和 9 月份，分兩階段將 A 股大型股納入基準指數，預計因此將有 170 億美元資金流入。另一方面，北京政府正力推要讓海外上市科技巨頭回歸 A 股，這也可能吸引大筆資金追逐，如此，A 股的前景將更顯得複雜。
《彭博》總結今年中國市場的表現重點如下：
- 富時中國 A50 指數下跌 4.2%，為兩年來最大單季跌幅，保險與白酒股領跌，去年這個指數大漲 32%。相對地，小型股為主的創業板指數，今年以來上漲 8.4%，過去連續兩年指數都下跌。
- 成份股更廣泛的滬深 300 指數中，以醫療保險類股表現最佳，上漲 11%，電信及消費品類股跌幅最大，本季跌幅逾 7%。
- 離岸市場中國股票表現強對強勢，MSCI 中國指數上漲 2.2%，為連續第 5 季上漲，製藥股是明顯的贏家。
- 10 年期政府公債殖利率下跌 15 個基點，至 3.75%，是 2015 年第 4 季之後最大跌幅。
- 人民幣兌美元本季上漲 3.8%，是全球表現最好的貨幣之一，來到 1 美元兌 6.2673 元人民幣，也創 811 匯改之後新高。