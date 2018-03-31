陸股大型股本季表現為2年來最差 創業板卻見強彈

今年以來陸股的表現令人難以捉摸，焦點由去槓桿轉向貿易戰，資產表現令人意外連連。由於 MSCI 指數預計 6 月份納入 A 股，在此之前，投資人恐怕得為如何布局大傷腦筋。

據《彭博》報導，陸股 2017 年由大型股領漲，但第 1 季這些股票跌幅最重，反倒先前受重創的小型股創下 2 年來最大漲幅。由於對流動性收緊的擔憂並未成真，中國國債結束連 5 季下跌。人民幣的表現最令人意外，升幅超越了最樂觀分析師的預測。

凱基證券駐上海策略師 Ken Chen 表示，當前大型股「太過擁擠」，而政府促進新經濟發展的計畫，則提高了較小型科技股的吸引力。不過 Chen 認為，下一季由於 MSCI 指數納入 A 股將帶來藍籌股利多，預計藍籌股與小型股的機會將更加均衡。

MSCI 將在 6 月和 9 月份，分兩階段將 A 股大型股納入基準指數，預計因此將有 170 億美元資金流入。另一方面，北京政府正力推要讓海外上市科技巨頭回歸 A 股，這也可能吸引大筆資金追逐，如此，A 股的前景將更顯得複雜。

《彭博》總結今年中國市場的表現重點如下：