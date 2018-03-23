貿易戰將如何演進 對A股影響多大？

摘要：中信策略認為，與小布希時期相似，本輪貿易戰預計更像 90 年代知識產權貿易摩擦，中美達成協議中止貿易戰機率最大。這對市場情緒有負面影響，但不用過度悲觀，短期的超調後就是機會。

川普再度發難中美貿易，中方開始反擊。台北時間 3 月 23 日凌晨，川普針對中國貿易簽署備忘錄，宣稱將對中國進口產品每年徵收大約 600 億美元的關稅。

23 日上午，商務部發布針對美國進口鋼鐵和鋁產品 232 措施的中止減讓產品清單並徵求公眾意見，擬對自美進口部分產品加征關稅。對中美「貿易戰」的擔憂明顯影響 A 股市場情緒，A 股主要指數 23 日上午明顯調整。

政治周期與「貿易戰」。短期選舉壓力是川普挑起貿易戰的緣由之一，扭轉美國貿易逆差是川普的重要政治籌碼，而 2018 年 1 月美國貿易逆差擴大 5% 至 566 億美元，其中，對中國的貿易逆差大增 16.7% 至 360 億美元，川普急於縮減貿易逆差，中國便首當其衝。擴張的貿易赤字和漸進的中期選舉，是美國挑起貿易爭端的主要背景。

科技和出口權重行業或將成為繼鋼鐵、鋁產品之後第二批受影響的領域。目前以「301」條款為由徵收關稅的具體產品清單還尚未出台，但在川普發表聲明前，美國參議院財政委員會的羅伯特 · 萊特希澤概述了適合此項關稅的中國產品，包括航空、現代鐵路、新能源汽車以及高科技產品等。

此外，我們認為，如果川普目的在於縮減逆差，那麼「301」條款便只是「藉口」之一，中國出口至美國的權重行業：機械和電氣設備（2017 年占出口比重 45.8%）、雜項製造業（12%）、紡織（9.8%）可能也會受到後續政策牽制，且短期內受到市場情緒影響，哪怕沒有貿易壁壘，也容易被波及。

本輪貿易戰的「緣起」與小布希政府時期相似，預計「演進」會更像 90 年代中美知識產權貿易摩擦。本輪貿易戰的政治背景與 2002 年小布什政府時期較為相似，均是因為中期選舉拉票。而演進至此，更加接近 90 年代中美知識產權貿易摩擦。

1991 年，美國也是以中國違背「301 條款」為由，於 12 月針對中國紡織品、服裝及電子產品等 106 種產品列出了總共 15 億美元的徵稅清單，而中國當日立即列出一份反清單，這次貿易摩擦最終以 1992 年 1 月 17 日，中美簽訂知識產權諒解備忘錄而告終。

三種演進情境，預期後續中美達成協議而中止貿易戰的機率最大，貿易戰失控的可能性較低。

情境一：可能性最大，中美博弈後最終達成協議，機率最大。

從目前中方的反擊來看，「來而不往非禮也」，態度已經由「以和為貴」變成「兵來將擋水來土掩」，且今日回擊並非本輪貿易戰的第一次：1 月底，川普批准對進口太陽能板和洗衣機徵收高額保護性關稅後，中國也於 2 月做出回擊，宣布對美國進口的高粱發起發傾銷和反補貼調查。

且從歷次中美貿易摩擦（如 90 年代）的事件演化來看，最終的解決方式往往是中美簽訂相關協議，但當下與過往的不同之處在於，中國在貿易問題上的話語權更強，所以本次貿易戰哪怕達成協議，中方不太可能退讓，會堅決維護自己的權益。

情境二：中美難以達成共識，最終中國聯合歐盟等其他貿易夥伴向 WTO 尋求幫助，同時，美國國內施壓，川普在內外壓力下被迫停止貿易戰。

情境三：貿易戰失控。我們認為，後續兩種情境，尤其是第三種情境的可能性極低。

以史為鑑，不必過度解讀，也不必過度悲觀。無論是從歷史比較還是現狀分析，對於中美貿易而言，合作是唯一的出路，相信也會是兩方最終的共識，只不過達成這個共識的過程中，市場預期會比較紊亂，也會經歷一些波瀾。

整體來看，「貿易戰」的陰霾對市場情緒有直接負面影響；而美股的調整也會使 A 股共振，這是間接影響；基於我們對本輪貿易摩擦演進的判斷，不用過度悲觀，短期的超調後是機會。結構上，對美出口占收入比例較大的板塊和公司受到的不利影響更大。

風險因素：「貿易戰」進一步激化，全球貿易復甦受到實質性影響。

『新聞來源／華爾街見聞』