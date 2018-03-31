前沃爾瑪執行長：應該分拆亞馬遜

前沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 美國執行長比爾西蒙 Bill Simon 認為，美國國會應該考慮分拆亞馬遜 Amazon (AMZN-US)。

在受訪問時，Simon 提道，亞馬遜「沒有在零售行業裡賺錢，而他們卻讓零售商失業」。他表示，這家電子商務巨頭幾十年來一直虧損經營其零售業務，並利用其他領域（如網絡服務）的利潤來補貼零售業務，「這是反競爭的、是掠奪性的、是不正確的」。

Simon 繼續說道，亞馬遜「不會傷害大公司，沃爾瑪可以調整，還是會屹立不搖，好事多 Costco (CST-US) 也將繼續蓬勃發展」。但他認為較小的零售業反而會受到亞馬遜的波及，「這會傷害小零售商，並且會傷害專業連鎖店。你看看玩具反斗城和一般百貨公司發生了什麼事，JC Penney 也有麻煩了。這是因為亞馬遜以低於成本的價格出售，並繼續這樣做」。

近期，美國總統川普在推特 Twitter (TWTR-US) 的帖子中批評了亞馬遜的商業行為。他發文表示，「與其他人不同，他們向州政府和地方政府繳納很少或不繳稅，使用我們的郵政系統作為他們的送貨員（給美國造成巨大損失），並且讓數千家零售商失業！」

美國總統川普推特 / 圖：推特

1992 年的最高法院判決稱，除非企業在一個州內有實體存在，否則州政府不能收取由郵購目錄公司的銷售稅。但一些州政府表示，即使沒有實體存在，也應要求網上零售商徵收銷售稅。

前 Target 零售商副董事長、前玩具反斗城執行長 Gerald Storch 提道，「亞馬遜是在立案 3 年後開始販售第 1 本書。亞馬遜比人們意識到的要強大得多」。