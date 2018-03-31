美股能否重回基本面行情？投資人焦急等待4月份財報季開始

美股 2、3 月份的急跌，讓不少投資人擔驚受怕，現在他們指望財報季的亮麗表現，可以幫助股市稍微回復去年那種樂觀情緒。

據《路透》報導，分析師預計 4 月份的財報季，將見到強勁的企業獲利，標普 500 指數成份股本季的獲利增長，有望創下 7 年來新高。之前第 4 季的優異成績，再加上川普的減稅政策，都提升了市場對 2018 年的獲利預期。

分析師認為，如果財報季表現強勁，市場焦點自然回歸基本面，如此，有望延續已長達 9 年的牛市。

SlateStone Wealth LLC 的首席投資策略師 Robert Pavlik 表示，一切仍要看獲利。市場已經跌了不少，企業強勁的財報有助將焦點重新帶回基本面，讓投資人願意進入變得比先前更便宜的股市。

根據《路透》估算，在股價下跌而企業獲利預估上升之後，標普 500 指數的本益比已經來到 16.5 倍左右，遠低於去年 12 月中旬的 18.9 倍。

Synovus Trust Company 資深投資組合經理 Daniel Morgan 認為，先前消息面打擊了股市，不過一旦財報季開始，財報就會成為主要的焦點，幫助驅散一些負面情緒。

根據湯森路透的數據，分析師目前預期標普 500 成份股的第一季獲利年增為 18.5%。許多公司已經宣布了將增加股票回購及股利，或者準備將資金從海外匯回美國，這些都成為 4 月可望支撐股市的消息。

美股財報季將從 4 月 13 日開始，包括摩根大通 (JPM-US) 等權重股將成為關注重點。