沃爾瑪傳考慮併購健保商Humana

【財訊快報／周鈺敏】路透社報導，知情人士表示，美國零售商沃爾瑪 (Walmart) 與健康保險商哈門那 (Humana) 就發展更緊密關係進行初步磋商，或將收購哈門那。若磋商後雙方決定結盟，將會是過去幾個月來，零售鏈與健康保險業者整合的最新案例。在此之前 CVS Health Corp''s 以 690 億美元收購安泰保險 (Aetna)，信諾集團(Cigna) 亦以 540 億美元收購快捷藥方(Express Scripts Holding)。



消息人士表示，沃爾瑪本月稍早與哈門那接觸，協商處於初步階段。沃爾瑪及哈門那的市值分別為 2640 億美元及 370 億美元。



收購哈門那將代表沃爾瑪策略的重大轉變；沃爾瑪是全球最大零售商，過去重點工作一直是防範亞馬遜網路購物對其業務的侵蝕。



零售業諮詢機構 GlobalData Retail 董事總經理 Neil Saunders 在報告中寫道：「沃爾瑪涉足錯綜複雜的美國醫療保險市場風險不小，特別是此刻沃爾瑪還在應付零售市場迅速變化的競爭挑戰。」



沃爾瑪目前和哈門那合作推出聯名醫療保險藥物服務，此服務會帶動病患前往沃爾瑪門市。這項聯名處方藥服務可讓客戶的藥物成本節省多達兩成。



兩家公司進一步結合將可讓沃爾瑪掌握哈門那的客群，擴大低階醫藥服務至其各個藥房以避免病患跑急診，並透過取得醫療紀錄加強管理處方藥的使用。



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