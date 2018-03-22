推特CEO：十年內比特幣將成全球「單一貨幣」

周三，推特 CEO Jack Dorsey 在接受英國《泰晤士報》採訪時表示，比特幣將成為全球「單一貨幣」。

Dorsey 認為，

「世界終將擁有單一貨幣，網路也將擁有單一貨幣，我個人認為它將是比特幣。」

Dorsey 預計比特幣代替美元在全球金融領域的主導地位，只需要十年甚至更短的時間。

除了擔任推特 CEO 外，Dorsey 還是行動支付公司 Square 的 CEO。

Dorsey 向《泰晤士報》表示，像 Square 這樣的支付處理公司需要幫助比特幣能被更廣泛的接受。但他也承認比特幣現在不具備成為有效貨幣的能力，

「比特幣目前發展得還很慢，價格也高，但隨著越來越多的人擁有它，這些障礙都將不復存在。行業會有基於區塊鏈的更新技術出現，讓比特幣更容易被人們接受。」

據 CoinDesk 報導，Square 曾在去年十一月發布的測試版中，允許有權限的用戶在其支付軟體 Cash App 上購買和出售比特幣。今年 2 月初，Square 開放該功能，大部分用戶都可以通過 Square 買賣比特幣。

CNBC 此前引援分析師 Dan Dolev 稱，支持比特幣支付將給行動支付巨頭 Square 帶來發展機會。

Square 行動支付公司成立於 2009 年，於 2010 年推出第一個應用程序服務。目前在美國境內，已有 200 萬商家使用 Square 的系統，年度交易額為 80 億美元。去年第第四季，Square 的支付總額達 178.9 億美元。

幾年前，比特幣還無人問津。而現在，它已經成為全球最令人矚目的數位貨幣之一。從去年 3 月初的 1200 美元一路暴漲至 12 月 15 日的 19843 美元，整整漲了十五倍。

但在今年 1 月底，Facebook 禁止類似金融產品的廣告。谷歌也在 3 月 14 日宣布從今年 6 月起禁止網路推廣數位貨幣、ICO 以及其他投機性金融工具。同時，美國證監會（SEC）開始對數位貨幣對沖基金髮起問詢，以調查他們是否有不當行為。

另據英國天空新聞（Sky News）上周末報導，推特也準備對一系列數位貨幣廣告動刀，將在全球範圍內禁止與 ICO、代幣銷售和數位貨幣錢包相關的廣告。

在全球掀起的一系列針對數位貨幣的監管措施後，年內迄今，比特幣價格累計跌幅達 40%。

儘管如此，市場仍有不少好看比特幣的聲音，除推特 CEO Dorsey 預計比特幣十年內將成為全球「單一貨幣」外，PayPal 創始人 Peter Thiel 也在接受採訪時稱一直看多比特幣。

Theil 表示，他對比特幣長期前景持樂觀態度，他相信比特幣可以像黃金一樣作為一種價值儲存手段，成為對沖通膨的工具。

日本央行行長黑田東彥周一在阿根廷 G20 峰會上力挺比特幣，他表示加密數位貨幣可以成為金融系統的優勢。對於數位貨幣來說，消費者保護必須得到考慮。數位貨幣需要一些監管，比如反洗錢，但是同時也需要避免阻礙創新。

近日，比特幣價格相對穩定，過去 24 小時小幅下跌 0.5%。

『新聞來源／華爾街見聞』