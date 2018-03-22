推特首席信息安全官提出離職 臉書的首席安全官將跟進？

社群網絡因臉書資安外洩事件鬧的沸沸揚揚之際，據《Verge》報導，推特的首席信息安全官 Michael Coates 遞出辭呈，將離職並創辦自己的公司，Coates 稍後亦透過推特證實此項消息。

Coates 在推特發文表示：

「推特是趟很精彩的旅程，但正如我幾週前向內部提及的，我在公司的時間即將結束，公司的安全團隊非常的棒，所以我可以自信的離開，至於下一步計畫是甚麼呢？我將共同創辦一間新創安全公司，希望能在近期與你們分享更多資訊！」

推特首席信息安全官 Michael Coates 的離職聲明

Coates 於 2015 年加入推特 (TWTR-US)，負責保護平台上的數據，推特正處於關鍵時刻，但他選擇在此時離職，該社群平台因機器人帳號與假帳號問題，而受到立法者的密切關注。

Coates 宣布離職不久後，有消息報導稱，臉書 (FB-US) 的首席安全官 Alex Stamos 亦計劃離開該公司。在臉書爆發「資安門」事件後，同樣身為社群平台的推特遭受波及，股價從 16 日至 21 日收盤，已下跌約 9%，21 日收於每股 32.73 美元。

推特股價日線走勢圖

Twitter 拒絕就此事發表評論。

因俄羅斯在 2016 年總統大選期間，試圖不正當的影響選情，立法者一直在督促包括推特和臉書在內的社群媒體公司，加強用戶隱私、提高數據安全性並從他們的網站中剔除虛假信息。

而在爆發臉書 5000 萬用戶的個資遭數據公司劍橋分析 (Cambridge Analytica) 濫用後，立法者將展開調查。