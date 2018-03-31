現身主持法說會後兩大原因李紀珠臉書也重新開張

在請辭新光金控總經理後，新光金副董事長李紀珠不僅 29 日現身主持新光金法說會，30 日晚間更宣布個人臉書粉絲專頁重新開張，主要是有兩大原因，首先是避免朋友因不實報導而擔心，還有曾有人偽造了一個李紀珠假臉書，以捏造第一人稱自述的方式，來達成誤導大眾及中傷她，因此，接受友人建議重啟過去的臉書，隨後她再 po 文告訴大家，「我的身體狀況很好，只是長了個小針眼，請關心我的長輩與朋友放心」。

李紀珠 30 日晚間在臉書 po 文表示，「決定重開我 facebook（本已於 105 年 5 月暫停貼文），原因有二」，第一是自到新光金控服務後，因常有一些不實的報導，引起很多朋友們的關心詢問。但因全心投入工作，致無暇一一回覆，對於眾多師友深感抱歉。因而決定接受朋友們的建議，重開李紀珠個人臉書，以適時分享一些資訊，避免朋友擔心。

第二個原因則是去年曾經有人以非常專業卻極其卑劣的手法，不惜花大錢，偽造了一個李紀珠的臉書，以揑造第一人稱自述的方式，來達成誤導大眾及中傷她目的。由於其刻意編造了許多新光的事情，因而引起新光集團某高層的注意，特來提醒有此假臉書的存在。

李紀珠還特別謝謝之初創投創辦人林之晨協助，順利要求臉書管理單位關閉該假臉書。也因此，為了避免再有類似事情發生，所以她決定接受友人建議，重新開啟過去的臉書。

在臉書重新開張後，李紀珠隨後也 po 文強調，「我的身體狀況很好，只是長了個小針眼，請關心我的長輩與朋友放心。」

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