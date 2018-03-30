要賺好報率眼光要放遠 吳啟銘：再悲觀也不空手

鉅亨網與瑞銀今 (30) 日合辦「大震盪後基金配置關鍵解讀」講座，政大財管系所副教授吳啟銘、瑞銀台灣區財富管理董事總經理張凌雲一致認為，長期投資一定能賺到錢，做短線是很難賺錢的；吳啟銘強調，再怎麼悲觀，永遠要留在市場，空手的風險最高；張凌雲表示，基本面周期是 7-10 年一次，要賺到好報率，眼光要放遠。

吳啟銘表示，想要高報酬，就得忍受多一點風險，什麼風險最高就是股票，股票震盪，另外還有債券、不動產、商品，最安穩是放定存，但錢放定存根本不能談什麼增值，連保值都沒有，但每天晚上睡的很安穩。

政大財管系所副教授吳啟銘強調再悲觀也不空手。

他指出，但定存對他來講是風險最高的投資，教書 25 年來，從未買過定存， 25 年來不變法則，再怎麼保守都有 4 成放在股票，即使金融風暴時還有 4 成，更年輕時則是 8 成，有 4-8 成放在股票。

吳啟銘說，投資的風險是現在投 100 元過了 20 年最差會多少，曾有研究顯示，任選一個時點放 20 年，都比債券選到最好的 20 年還要好，股票風險高還是債券風險高，在乎 20 年後有多少錢，2009 年到 2018 年，美國 S&P 500 漲了接近 8.9%，照七二法則，8 年 1 元會變 2 元，道瓊跌了 1 成，1 元變 1.8 元，累積財富增加 80%，會很難過嗎?

吳啟銘表示，股票短期會讓人坐立難安，時間一拉長漲最多的是股票，每天去看保證抱不住股票；從歷史數據來看，要賺報酬要忍受痛苦，最大的股災大概是 3 成，就會讓你永遠離開股市，2008 年跌了 3 成，摔一下之後再也沒進股市了，這是人生最大錯誤，跌到 3 成時是千載難逢的投資好機會。

他強調，再怎麼悲觀，永遠要留在市場，空手的風險，空手的危機是最高，再怎麼悲觀，股票絕對不要低於 3 成，股票還可以換股操作，未來 10 年股市年報酬率較低一點，大約是 6%，但只要持續投入資金，仍優於其他資產。

吳啟銘指出，在策略資產配置是用五把刷子，長期的五大資產配置是股票、債券、不動產、商品、現金，比重是 43111；任選 5 年，年平均報酬率落在很穩定的區間，約 4.5-6.5%，單一年度最大跌幅約 8%。

股市重挫之後，短期是否微調一下? 他以個人觀點表示，原本的 43111 就改成 33013，也就是整體股市有點貴，減碼 1 成，但還有一些類股例如金融、價值股、小型股不貴，可以換股配置；預期未來利率走高，反映實質利率或通膨，則換債配置，7 成短債、抗通膨債、新興市場債; 3 成高收益債；保留 3 成現金，逢低加碼空間。

吳啟銘說，當近 3 年年報酬率明顯大於長期基本面報酬率時賣一半，當 3366 出現時賣掉另一半；在賠錢時，一旦確定為在漲過頭階段的貪心買進行為，就要認錯停損，另外，當 3366 出現時停損賣出；他特別提醒，如果今年下半年或明年出現 3366 現象，持有衛星基金，賠錢也要勇於停損。

他表示，核心基金包括具放空機制的多元資產基金、多重因子基金、股息增長基金、按月支付基金 (適合近退休或已退休人士)；衛星基金則有，放空科技指數基金或大型成長基金、或放空美國長期公債基金，作多金融基金、價值基金、抗通膨基金、中國內需 / 焦點基金、原物料、高股息等。

張凌雲強調，基本面周期是 7-10 年一次，如果沒能接受長期投資的心理，投資 3 年就賣掉可能虧損，但有 7-10 年的容忍力，即使買到高點也會回來，真要做股票要有 7-10 年的忍耐力，要賺到好報率，眼光要放遠。

針對如何判斷是否為空頭一事，張凌雲說，沒有法寶去盯著是不是空頭，空頭來了通常是發生之後才知道，瑞銀的目的就是要幫助大家在空頭來時留在市場，等空頭過了還可以站起來，他強調，最重要的是留在市場，找空頭指標很難。