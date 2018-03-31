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貿易情勢緊張，全球基金股市曝險部位降至4個月低點，債市配比上揚
※來源：財訊快報

全球基金股市曝險部位降至4個月低點，債市配比上揚。(AFP)
全球基金股市曝險部位降至4個月低點，債市配比上揚。(AFP)
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，全球投資人3月將股票曝險削減至四個月低位，美股持倉也調降至近兩年最低水準，貿易戰緊張情勢持續醞釀，科技股全面轉跌，讓投資人對股市退避三舍。路透在3月12日至27日期間，對歐洲、美國、英國及日本的53名理財經理及投資長進行月度資產配置調查。

這段期間，美國提出對鋼鋁及高達600億美元的中國商品徵收進口關稅的舉措，打擊全球股市滑落至六週低點。中國採取報復行動，以及世界貿易情況惡化可能損及全球經濟，讓投資人擔心不已，促使市場出現一波急劇的避險操作。

據調查，投資人在全球均衡資產組合中將股票持有比例削減近1個百分點至48.1%，為2017年11月來最低；債券配比則增加2.3個百分點至39.3%。

在股票倉位中，基金經理將美股的占比下調至38%，為2016年4月以來最低。

一旦爆發全面貿易戰，美元前景如何？回答這一問題的受訪者中，有62%認為美元將削弱。

Natixis Asset Management策略師Raphael Gallardo指出，美國貿易逆差減少等第一輪效應，起初可能使得美元走強，但由於美國貿易夥伴採取報復行動，但美元終將下滑。

另一方面，美國聯準會(Fed)正在升息這一事實導致美元的前景複雜。Fed在3月升息25個基點後，預期2018年還會至少再升息兩次。

根據路透調查，受訪者中只有56%微弱多數的受訪者預計今年總計升息三次，但三分之一受訪者預計升息四次，並認為Fed行動落後。

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw

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