貿易情勢緊張，全球基金股市曝險部位降至4個月低點，債市配比上揚

這段期間，美國提出對鋼鋁及高達600億美元的中國商品徵收進口關稅的舉措，打擊全球股市滑落至六週低點。中國採取報復行動，以及世界貿易情況惡化可能損及全球經濟，讓投資人擔心不已，促使市場出現一波急劇的避險操作。
據調查，投資人在全球均衡資產組合中將股票持有比例削減近1個百分點至48.1%，為2017年11月來最低；債券配比則增加2.3個百分點至39.3%。
在股票倉位中，基金經理將美股的占比下調至38%，為2016年4月以來最低。
一旦爆發全面貿易戰，美元前景如何？回答這一問題的受訪者中，有62%認為美元將削弱。
Natixis Asset Management策略師Raphael Gallardo指出，美國貿易逆差減少等第一輪效應，起初可能使得美元走強，但由於美國貿易夥伴採取報復行動，但美元終將下滑。
另一方面，美國聯準會(Fed)正在升息這一事實導致美元的前景複雜。Fed在3月升息25個基點後，預期2018年還會至少再升息兩次。
根據路透調查，受訪者中只有56%微弱多數的受訪者預計今年總計升息三次，但三分之一受訪者預計升息四次，並認為Fed行動落後。
『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』